QR-коды в новосибирских театрах и детских центрах отменяют — публикуем документ

В регионе продолжают действовать другие меры против коронавируса в организациях. К ним относится социальная дистанция, масочный режим, соблюдение заполняемости объектов и санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее стало известно, что в этом году День Победы собираются отметить в полном формате, как это было до пандемии. Также власти готовятся к празднованию Дня города.