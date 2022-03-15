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QR-коды в новосибирских театрах и детских центрах отменяют — публикуем документ

Ограничения снимут в конце недели

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QR-коды в театрах отменят с 18 марта

QR-коды в театрах отменят с 18 марта

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В Новосибирской области отменяют требование QR-кодов в театрах, цирке, гостиницах, детских центрах и на спортивных мероприятиях.

Об этом сообщил глава минпромторга НСО Андрей Гончаров. Его цитирует пресс-служба правительства региона:

— С 18 марта не требуется предъявление гражданами действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации либо перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19), или заменяющих его документов, при посещении театров, кинотеатров, концертных организаций и иных учреждений культуры (в том числе цирка), официальных торжественных мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области; мероприятий, проводимых в выставочных залах; аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадки в помещениях); баз отдыха, санаторно-курортных организаций, гостиниц. А с 1 апреля не требуется предъявление QR-кода при посещении всех официальных спортивных и физкультурных мероприятий.

Документ об этом опубликовали на сайте правительства региона.

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Участники соревнований, которые будут приезжать в Новосибирскую область из других регионов, обязаны предъявлять отрицательный результат теста на ковид, сделанный не ранее чем за 48 часов.

СЮЖЕТ

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В регионе продолжают действовать другие меры против коронавируса в организациях. К ним относится социальная дистанция, масочный режим, соблюдение заполняемости объектов и санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее стало известно, что в этом году День Победы собираются отметить в полном формате, как это было до пандемии. Также власти готовятся к празднованию Дня города.

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