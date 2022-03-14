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Территория свободы: где уже в России отменили масочный режим

Публикуем карту свободных от ковида регионов

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Страшно представить, сколько теперь времени понадобится, чтобы отучиться везде носить с собой маску

Страшно представить, сколько теперь времени понадобится, чтобы отучиться везде носить с собой маску

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Коронавирус, кажется, отступает на федеральном уровне: заболеваемость ежедневно снижается, что позволяет властям регионов России принимать решения, которые ждали с весны 2020 года. В частности, снимать последние запреты и отменять масочные режимы. Самым первым регионом стала Чеченская республика: 11 марта здесь сняли все ограничения по COVID-19. С 15 марта 2022 года масочные режимы отменяются в Москве, Кемеровской и Тамбовской области.

Мы сделали интерактивную карту регионов, свободных от масочного режима. Будем обновлять ее по мере поступления информации.

Мы по-прежнему просим вас трепетно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Пандемия всё еще с нами, так что не забывайте мыть руки и соблюдать элементарные правила защиты от коронавируса.

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