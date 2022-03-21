Режим ношения масок в Новосибирской области хотят сделать рекомендательным

Сегодня, 21 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что ношение масок в регионе могут сделать рекомендательным.
— Я расцениваю масочный режим как действенную меру по распространению многих инфекций. Вообще-то маски должны носить и для того, чтобы бороться с гриппом и ОРВИ. Но мы же не думаем, что маски теперь — пожизненный элемент нашей одежды, — заявил губернатор НСО Андрей Травников
Глава региона попросил подготовить рекомендации по изменению формата ношения масок с обязательного на рекомендательный.
— Решение об отмене обязательного масочного режима по просьбе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области отложено. Вопрос будет рассмотрен сегодня на заседании оперативного штаба Новосибирской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении официального Telegram-канала правительства НСО «Новосибирь».
Масочный режим действовал в Новосибирской области с
В конце прошлой недели, 18 марта, в Новосибирской области отменили предъявление QR-кодов в театрах и на спортивных мероприятиях.