Режим ношения масок в Новосибирской области хотят сделать рекомендательным

Сегодня, 21 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что ношение масок в регионе могут сделать рекомендательным.

— Я расцениваю масочный режим как действенную меру по распространению многих инфекций. Вообще-то маски должны носить и для того, чтобы бороться с гриппом и ОРВИ. Но мы же не думаем, что маски теперь — пожизненный элемент нашей одежды, — заявил губернатор НСО Андрей Травников 21 марта 2022 года на оперативном совещании в правительстве.

Глава региона попросил подготовить рекомендации по изменению формата ношения масок с обязательного на рекомендательный.