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Тема дняЧто будет с режимом ношения масок в НСО?
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Режим ношения масок в Новосибирской области хотят сделать рекомендательным

Отмену обязательного режима в региональном правительстве рассмотрят сегодня

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Пока масочный режим в НСО не отменяют

Пока масочный режим в НСО не отменяют

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Сегодня, 21 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что ношение масок в регионе могут сделать рекомендательным.

— Я расцениваю масочный режим как действенную меру по распространению многих инфекций. Вообще-то маски должны носить и для того, чтобы бороться с гриппом и ОРВИ. Но мы же не думаем, что маски теперь — пожизненный элемент нашей одежды, — заявил губернатор НСО Андрей Травников 21 марта 2022 года на оперативном совещании в правительстве.

Глава региона попросил подготовить рекомендации по изменению формата ношения масок с обязательного на рекомендательный.

— Решение об отмене обязательного масочного режима по просьбе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области отложено. Вопрос будет рассмотрен сегодня на заседании оперативного штаба Новосибирской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении официального Telegram-канала правительства НСО «Новосибирь».

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Масочный режим действовал в Новосибирской области с 27 апреля 2020 года. Отмену режима губернатор анонсировал 16 марта 2022 года. По словам Андрея Травникова, необходимость носить маски «всем уже поднадоела».

В конце прошлой недели, 18 марта, в Новосибирской области отменили предъявление QR-кодов в театрах и на спортивных мероприятиях.

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