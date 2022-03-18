18 марта пятница
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 4/10
usd 104.80
eur 115.93
Тема дняКак новосибирские ТЦ живут без популярных брендов
Все новости
Все новости

QR-коды отменили в театрах и детских центрах в Новосибирской области

Постановление вступило в силу 18 марта

1
Обсудить

Поделиться

С 18 марта перестанут требовать QR-коды

С 18 марта перестанут требовать QR-коды

Поделиться

В Новосибирской области с 18 марта QR-коды больше не нужно предъявлять при входе в театры, цирк, гостиницу, детские центры. Постановление об этом было опубликовано 15 марта и вступило в силу в пятницу.

— С 18 марта не требуется предъявление гражданами действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации либо перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19), или заменяющих его документов, при посещении театров, кинотеатров, концертных организаций и иных учреждений культуры (в том числе цирка), официальных торжественных мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области; мероприятий, проводимых в выставочных залах; аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадки в помещениях); баз отдыха, санаторно-курортных организаций, гостиниц, — уточнил министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров.

С 1 апреля не требуется предъявление QR-кода при посещении всех официальных спортивных и физкультурных мероприятий. Участники соревнований, которые будут приезжать в Новосибирскую область из других регионов, обязаны предъявлять отрицательный результат теста на ковид, сделанный не ранее чем за 48 часов.

В регионе продолжает действовать социальная дистанция и соблюдение заполняемости объектов и санитарно-эпидемиологических требований. Масочный режим в регионе собираются отменять, об этом на встрече с журналистами сообщил губернатор Новосибирской области.

Ранее стало известно, что в этом году День Победы собираются отметить в полном формате, как это было до пандемии. Также власти готовятся к празднованию Дня города.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

QR-кодотменатеатр
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter