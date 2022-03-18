QR-коды отменили в театрах и детских центрах в Новосибирской области

В Новосибирской области с 18 марта QR-коды больше не нужно предъявлять при входе в театры, цирк, гостиницу, детские центры. Постановление об этом было опубликовано 15 марта и вступило в силу в пятницу.

— С 18 марта не требуется предъявление гражданами действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации либо перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19), или заменяющих его документов, при посещении театров, кинотеатров, концертных организаций и иных учреждений культуры (в том числе цирка), официальных торжественных мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области; мероприятий, проводимых в выставочных залах; аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадки в помещениях); баз отдыха, санаторно-курортных организаций, гостиниц, — уточнил министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров.