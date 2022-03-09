Тревожная аптечка: эксперты рассказали, какие препараты можно принимать при стрессе и какие из них опасны

Из-за событий на Украине и их последствий у многих людей растет уровень тревоги. Когда это состояние нормально, а когда нужно обращаться к специалисту? Какие препараты для успокоения можно купить в аптеке без рецепта, у каких есть доказанная эффективность, а какие, возможно, основаны на эффекте плацебо? На эти и другие вопросы медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко ответили эксперты.
Внимание! В любом случае лучше не заниматься самолечением и обратиться к специалисту.
Как диагностировать тревогу и когда она нормальна
Главный невролог Новосибирской области Елена Танеева говорит, что тревожность — это определенное состояние эмоционального фона, носящее негативный окрас. Для этого переживания характерно подсознательное или даже осознанное ожидание чего-то плохого, негативного развития событий.
— Объяснимая тревога — нормальное состояние и чаще кратковременное, проходит после устранения причины ее возникновения. Зачастую при этих состояниях пациенты без назначения врача начинают принимать препараты, обладающие успокаивающим действием, которые могут предложить в аптеке без рецепта. Или же пациенты, получив информацию из интернета, идут в аптеку и покупают препараты самостоятельно. Наиболее распространенными препаратами являются те, которые имеют в своем составе седативные сборы, такие как валериана, пустырник, мята и так далее; глицин; препараты, содержащие магний; «Корвалол» или другие, — перечисляет она.
Она уточняет, что при объяснимой тревоге (например, перед экзаменом) вышеуказанные препараты могут оказать терапевтический эффект при условии устранения причины, которая привела к повышенной тревожности.
— Когда человек не имеет четкого понимания причины повышенной тревожности и он не может даже сам себе объяснить происхождение своего переживания, прием этих препаратов, скорее всего, будет неэффективен либо будет приносить кратковременный эффект. Если причина повышенной тревожности для человека необъяснима, ему необходимо обратиться за помощью к психотерапевту и/или клиническому психологу для выяснения причины и назначения адекватного лечения, — считает Елена Танеева.
Невролог, сомнолог, специалист по лечению болевых синдромов (алголог) многопрофильной клиники «Сибнейромед» Ксения Доронина напоминает, что испытывать тревогу, горе или злость — это нормально:
— Когда эмоции мешают нормальной жизни и работе, отношениям, допустимо прибегнуть к спасительной противотревожной терапии. Однако злоупотребление любым, даже самым слабым лекарством без назначения врача несет больше вреда, чем пользы. Поэтому самым действенным и безопасным средством от негативных эмоций являются душевные разговоры с любимыми, помощь ближним, психотерапия и своевременное обращение к специалисту.
С ней солидарна психотерапевт Центра клинических исследований и психотерапии Юлия Попова.
— Несмотря на то что ковид нас закалил уже по состоянию неопределенности, сейчас беспокойство, смена настроения, паника от новостей, обеспокоенность за свою жизнь и за своих близких, за родственников, которые находятся на Украине, за сорвавшуюся сделку по покупке машины или квартиры — это всё повышает градус. Наличие тревоги сейчас — это нормально. Это тяжело, но нужно всё же дозировать количество информации, чтобы не поддерживать напряжение. Нужно переключаться: хорошо, у кого есть работа, семья, дети. Кому-то помогает спорт, — добавляет Юлия Попова.
Но есть люди, акцентирует она, которые и до этого испытывали проблемы с тревогой, настроением. Люди, у которых были соматические расстройства — гипертония, язвенная болезнь желудка, сахарный диабет, бронхиальная астма. Даже если их состояние было стабильным в пандемию, то сейчас оно могло ухудшиться из-за тревоги, считает психотерапевт.
Невролог центра семейной медицины «Здравица» Владимир Заиграев добавляет, что для самопроверки можно использовать шкалу HADS (госпитальная шкала тревоги и депрессии), она достаточно проста. И при признаках даже субклинической тревоги и/или депрессии стоит обратиться к врачу-неврологу или психиатру.
Что именно можно купить в аптеке
Психиатр сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1», кандидат медицинских наук Ольга Шубина приводит в пример известный успокаивающий препарат — валерианку, которая бывает в виде капель и в виде таблеток. Но предупреждает, что есть побочный эффект — от нее плачут:
— Может быть, это хорошо, поскольку идет прорыв накопленных негативных эмоций, а слезы — это природный антидепрессант. Пациент поплакал от валерианки и отмечает, что ему стало немножко легче.
Согласно инструкции, при передозировке валерианой возможно усиление таких побочных эффектов, как заторможенность, сонливость, мышечная слабость, снижение работоспособности.
Психотерапевт Шубина добавляет, что она редко назначает в своей практике пищевые биологические добавки, но есть исключение — растение готу кола:
— Мне нравится, как она воздействует на эмоциональную сферу, очень мягко. Готу кола обладает ноотропным действием, ее еще называют травой памяти. Если она встречается в каких-то пищевых добавках, то это неплохой вариант. Я бы ее рекомендовала.
Юлия Попова говорит, что если люди понимают, что раньше склонностей к тревогам и депрессиям не было, то можно попить, помимо валерианки, пустырник, какие-то успокаивающие сборы. Потому что, по ее мнению, они всё равно обладают легким седативным и противотревожным действием, улучшают сон, снижают общее напряжение.
— Кроме того, есть адаптогены, которые помогают стабилизировать общее физическое и эмоциональное самочувствие. Например, лимонник, аралия маньчжурская. Форму можно выбирать какая нравится — таблетки, фильтр-пакеты, которые можно заваривать как чай, успокаивающие ванны. Также можно сделать подушечку с этими растениями и положить под обычную подушку, — предлагает Юлия.
Невролог Ксения Доронина отмечает добавки с магнием, который может помочь при раздражительности, легкой бессоннице, мышечных спазмах. Существенный плюс магния, уверена она, — в том, что он может быть назначен даже детям старше 1 года.
— Наибольшую пользу прием препаратов магния принесет людям с установленным дефицитом этого микроэлемента в организме. Биодобавки с магнием редко вызывают побочные эффекты, однако перед употреблением стоит проконсультироваться со специалистом, — советует эксперт.
Психотерапевт Ольга Шубина дополняет, что магний способствует мышечному расслаблению, которое необходимо для людей с тревожными расстройствами. А витамин В6, который часто идет в комплексе с магнием, по ее словам, — нейротропный витамин, улучшающий метаболизм мозговой ткани.
По мнению Ксении Дорониной, детям и взрослым для снятия стресса, улучшения настроения, устранения раздражительности, агрессии и многих других симптомов также рекомендуют глицин — аминокислоту, спектр применения которой крайне широк:
— Работает ли глицин на самом деле или это эффект плацебо? Всё зависит от показаний для применения и, конечно, от дозировки. Современные данные говорят о том, что глицин почти не проходит через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) — барьер между мозгом и кровеносной системой. Только большие дозы глицина в исследованиях вызывали небольшой положительный эффект. К счастью, те же исследования выяснили, что глицин даже в больших количествах относительно безопасен.
Поэтому невролог делает следующий вывод: глицин может приносить пользу, но в большинстве случаев его применение либо ограничено дозировкой, либо не имеет под собой четкой причины.
Часто в аптеках при тревожности предлагают «Тенотен» и «Тенотен детский». Показания к применению — раздражительность, расстройства адаптации, тревожность. Препарат противопоказан при беременности и в период лактации. Более подробную информацию изучите в инструкции.
— Помогает ли «Тенотен»? Существует много исследований, проведенных в РФ, которые доказывают его эффективность. Однако необходимо заметить, что действующее вещество препарата — это мозгоспецифический белок S-100, нанесенный на таблетку в разведении 10 в минус 16 степени, то есть в гомеопатическом разведении. Возможно, ряд положительных эффектов «Тенотена» также обусловлен эффектом плацебо. Крупные международные плацебо-контролируемые двойные слепые исследования способны разрешить этот вопрос, — подчеркивает невролог Ксения Доронина.
Ольга Шубина среди препаратов выделяет еще «Афобазол», который, по ее словам, часто назначают при каких-то преходящих трудностях — сдать экзамен, остаться спокойным в какой-то стрессовой ситуации:
— Очень мягкий препарат. Но при более тяжелых состояниях, таких как, например, депрессия, панических атаках, при генерализованных тревожных расстройствах, он малоэффективен. Тут нужны другие препараты и, конечно, консультация врача.
В инструкции к «Афобазолу» написано, что при значительной передозировке и интоксикации возможно развитие седативного эффекта и повышенной сонливости без проявлений миорелаксации.
Какой препарат использовать не нужно
Ксения Доронина рассказывает, что чрезвычайно часто при любых стрессах используется «Корвалол», в составе которого есть в том числе экстракт листьев перечной мяты и фенобарбитал.
— Фенобарбитал как лекарственный препарат внесен в список III «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ». Исходя из этого, мы можем сделать вывод: фенобарбитал — вещество эффективное, но достаточно опасное для применения. Безусловно, он эффективен во многом за счет фенобарбитала: может помочь при бессоннице, мышечных спазмах, тревоге. Но именно из-за фенобарбитала этот препарат опасен: возникновением зависимости, откладыванием обращения к врачу при серьезной проблеме. Я бы рекомендовала использовать «Корвалол» как экстренное средство, но точно не как лекарство для постоянного применения, — предупреждает врач.
К крайним случаям психотерапевт Ольга Шубина относит, например, тахикардию, но также не рекомендует использовать препарат, способный вызвать привыкание и зависимость.
Ранее новосибирский психотерапевт рассказывал, как не подорвать здоровье из-за переживаний о ситуации на Украине.
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