Тревожная аптечка: эксперты рассказали, какие препараты можно принимать при стрессе и какие из них опасны

Из-за событий на Украине и их последствий у многих людей растет уровень тревоги. Когда это состояние нормально, а когда нужно обращаться к специалисту? Какие препараты для успокоения можно купить в аптеке без рецепта, у каких есть доказанная эффективность, а какие, возможно, основаны на эффекте плацебо? На эти и другие вопросы медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко ответили эксперты.

Внимание! В любом случае лучше не заниматься самолечением и обратиться к специалисту.

Как диагностировать тревогу и когда она нормальна