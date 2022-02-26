«Язвы, осложнения на сердце»: как не подорвать здоровье из-за переживаний о войне — советы психотерапевта

Любые конфликты — это огромный стресс, а если речь идет о военных действиях, то вполне нормально испытывать тревогу и страх. Главное — научиться справляться с ними и постараться избежать глубоких психологических травм. Как победить выросшую тревогу и меньше бояться? Что такое травма наблюдателя? Как отличить фейк? Почему мы испытываем нерациональный стыд? Отвечаем на эти вопросы с врачом-психотерапевтом Игорем Ляхом.
Игорь Лях — председатель новосибирского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Психотерапевт европейского реестра. Эксперт ассоциации супервизоров и консультантов.
Тревога и страх взяли верх — что делать
Самый первый шаг — это отследить эти эмоции.
— Некоторые люди, впадая в состояние страха, тревоги, паникуя, очень поздно замечают, что оказались в этом состоянии. И замечают их не по внутренним ощущениям, а когда окружающие им начинают говорить: «Успокойся, расслабься», — объясняет врач-психотерапевт Игорь Лях. — Нужно понять, что это чувство есть.
Следующие шаги зависят уже от обстоятельств, в которых человек это заметил.
— Предполагаю, что достаточно большое количество людей сейчас оказывается перед экранами своих компьютеров. Получают какие-то новости, и их они так или иначе цепляют, вовлекают. Постоянное чтение новостей только усиливают эти переживания, — отметил эксперт. — Многие сейчас на удаленке работают, и новости становятся таким фоном, который может мешать работать, выполнять какие-то практические задачи.
Определите для себя, эти эмоции сейчас нужны вам или нет. Они чем-то помогают или мешают вам? И если вы отвечаете себе, что чувство мешает, его интенсивность слишком высокая, то его нужно снизить.
Третий шаг — подобрать действующие меры для снижения тревоги и страха.
— Для большинства людей это будет достаточно просто — выключить телевизор, монитор компьютера, походить, позаниматься какими-то мелкими делами. То есть сделать то, что может быть связано с заботой о себе или своих близких. И этого для большинства оказывается достаточно, чтобы вернуться в нормальное состояние и перестать быть транслятором этих эмоций.
Опасность «зацикливания»
Но многие современные люди не просто потребляют контент, но и сами ведут очень активно соцсети, делятся своими чувствами и переживаниями в сети. У многих жизнь в достаточной мере виртуализирована.
— Они не просто смотрят на экран монитора, а сопереживают тем событиям, которые разворачиваются. И именно такие люди оказываются особо ранимы перед разного рода фейками и дезинформацией, потому что вовлекаясь эмоционально они зачастую утрачивают критическое мышление. И очень часто те люди, кто повышенно восприимчив и чья жизнь в большей степени виртуализирована, испытывают более тяжелые переживания.
По словам эксперта, у таких людей происходит «зацикливание». Человека пугают новости, которые он читает, и для того чтобы успокоиться, он ищет другую информацию также в Сети.
— Возникает такой парадокс. А беда в том, что у информации, на которую он натыкается, цель иная — точно не успокоить. Наоборот, дестабилизировать. И люди просто зависают напротив экранов. К сожалению, и вчера, и сегодня я консультировал людей, которые не спали всю ночь в поисках новостей. Эти новости их пугали, но люди снова подходили и искали опять информацию. Это выглядит, как навязчивость, как компульсия. И если вы обнаруживаете у себя такое навязчивое состояние, то здесь просто отойти от компьютера заняться делами не поможет, — предупреждает Игорь Лях.
Здесь требуются более серьезные меры, чтобы урегулировать потребности, которые нарушаются этим паническим зацикливанием. Нужно обязательно пообщаться вживую с человеком, которому вы доверяете, с которым можете говорить искренне. Если такого человека в вашем окружении нет, то можно обратиться к психологу.
«Травма наблюдателя»
Долго испытывая тревогу и панику, перегружая себя информацией, вы, сами того не замечая, можете получить «травму наблюдателя». Это очень известный психический феномен, многократно описанный в научной литературе, когда тот, кто наблюдает за событиями, — получает травму, сопоставимую с той психической травмой, которую получают участники события.
— Мы сочувствуем и сопереживаем, и для нашей психики не существует особой разницы — страшное происходит с нами или достаточно далеко. Современные средства связи, видеоизображения, звука и текста делают нас участниками событий, которые происходят за тысячи километров от нас помимо нашего собственного желания, — объясняет психотерапевт. — Естественная терапия травмы наблюдателя — вернуться в пределы границ собственного тела своим сознанием, ощущениями. И пообщаться с теми близкими людьми, которые вас окружают, с которыми можно буквально подержаться за руку, к которым можно прикоснуться.
В этом случае эмоциональное заражение наблюдателя ослабевает. Наши собственные чувства, эмоции, другие переживания оказываются способны отделиться от виртуализации. И обычно человеку становится полегче. Последствия травмы наблюдателя могут быть тяжелейшие — от развития как острого стрессового расстройства, так и посттравматического стрессового расстройства.
Есть и социальные последствия — человек, переживший травмы наблюдателя очень часто паникует и, сам того не желая, начинает распространять дезинформацию.
— Недавний наш пример — когда случилась трагедия в «Зимней вишне». Люди выдавали чьи-то фантазии за действительное и участвовали в его распространении, сами того не желая. Это социально опасное действие, — предупреждает специалист.
Для физического здоровья такая травма может быть тоже достаточно опасной. Могут начаться психосоматические заболевания.
— Если человек долго крутится в травме наблюдателя, у него возникают те же самые расстройства, которые бывают у людей, находящихся внутри чрезвычайных ситуаций: язвы, осложнения на сердце, легкие, кишечник. И сильно портятся отношения с окружающими. Потом может быть очень стыдно за те слова, которые в горячности говорит. Я предлагаю восстанавливать не только самоконтроль, но и качественные социальные взаимодействия. Встречаться с теми, кто вас поддерживает. Можно просто в парке походить, за руки подержаться, выпить чашку кофе вместе, в гости друг другу сходить, — советует психотерапевт.
Что снимет стресс
Снижает уровень стресса то, что приводит к ощущению большей защищенности от предполагаемой угрозы. Возможно, сейчас самое время заняться ремонтом дома, почистить свои браузеры, сделать что-то в целях информационной безопасности, в защиту каких-то социальных взаимодействий.
— Здесь важно понимать, что когда мы паникуем, внутри нас очень часто происходит возрастная регрессия. Боится не взрослый, в чем-то солидный и уважаемый человек, боится маленький ребенок. Поэтому очень многим помогают простые символические действия. Например, принять горячую ванну, закутаться в теплое одеяло, лечь поспать в дальней комнате, — перечисляет Игорь Лях.
В безопасности мы нуждаемся порой буквально как маленькие дети. И об этом маленьком ребенке внутри себя надо позаботиться, ему нужно дать возможность высказаться, нужно выслушать.
— И такой подход и забота о самом себе облегчает переживание этого стресса. Кому-то нужно в качалку пойти, кому-то в бане попариться. Именно там этому внутреннему испуганному ребенку становится более спокойно и приятно.
«Вина выжившего»
Новосибирск находится в нескольких тысячах километров от военных действий, но многим жителям не удается избежать «вины выжившего».
— Очень часто она проявляется в виде иррационального чувства стыда, боли, утраты в связи с тем, что мы живем в достаточно благополучном месте и достаточно благополучном времени, а другие — нет. И надо быть очень внимательными, чтобы не наделать глупостей, — советует врач. — Когда только произошли события в Крыму 8 лет назад, всё мировое сообщество говорило: «Русские, встаньте на колени, попросите прощения». Они пытались простимулировать эту вину выжившего у всех окружающих. Сказали тогда, а выстрелило сейчас.
«Вина выжившего» многих подталкивает к не совсем рациональным действиям. Люди не могут как-то изменить ситуацию и, ангажированные этой виной, пытаются сделать хоть что-то, что иногда выглядит даже пугающе.
Признаки фейковой информации с точки зрения психологии
Подстегивает и вину, и тревогу, и стресс фейковая информация. С таким огромным потоком очень сложно понять, где правда, а где ложь. Соцсети пестрят разоблачающими кадрами, сообщениями, видео. С психологической точки зрения фейк можно определить по нескольким критериям.
— К любому информационному сообщению стоит относиться с настороженностью. Фейки, как правило, выделяет то, что в них сразу же видно, к чему вас пытаются подтолкнуть, к какому переживанию или участию к чему-то. Он всегда ангажирован. Второе — он всегда эмоционален. Когда ты видишь, что твои эмоции и реакции идут значительно раньше, чем твое сознание — потенциально эта информация тоже может быть фейком. Текст, видео или фото — не важно. Есть очень профессиональные режиссеры подобных фейков.
Третий критерий — у вас складывается ощущение, будто перед вами открывают какую-то тайну.
— Этот прием ориентирован на наше детское восприятие. Как секретик открывается. И это достаточно яркий психологический критерий — по секрету всему свету.
Горевание
Многие люди говорят, что сейчас у них совсем пропало настроение и приближающийся всеми любимый праздник 8 Марта совсем не радует.
— Эта реакция может быть определена как стертое горевание. Если человек в какое-то время пережил травмы наблюдателя или вину выжившего, или и то и другое, и таких людей в обществе достаточно много, то он расстается с иллюзией былого благополучия. Оно всегда происходит с некоторым гореванием.
Причем неважно, о каком благополучии мы говорим: информационном, финансовом и т. д. Это расставание всегда переживается с некоторой утратой или гореванием.
— Чтобы оно прошло быстро и без серьезных потерь и не становилось проблемой, встречайтесь с одним близким человеком, как это бывает при реальном горе. После такого общения у нас формируются новые связи, отношения и планы. И не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам. Сейчас есть и бесплатные службы психологической помощи, — заключает эксперт.
Центр экстренной психологической помощи МЧС России —
Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Его решение и происходящее на Украине изменило жизни миллионов не только взрослых, но и детей. Дети видят нашу тревогу и задают вопросы. Как объяснить, что такое война? Как помочь испуганному ребенку? А что делать, если подросток не согласен с вашим мнением о происходящем? Мы поговорили с клиническим психологом, психоаналитиком, работающим с детьми, чтобы найти ответы на эти вопросы.