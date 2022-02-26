«Язвы, осложнения на сердце»: как не подорвать здоровье из-за переживаний о войне — советы психотерапевта

Тревога и страх взяли верх — что делать

Самый первый шаг — это отследить эти эмоции.

— Некоторые люди, впадая в состояние страха, тревоги, паникуя, очень поздно замечают, что оказались в этом состоянии. И замечают их не по внутренним ощущениям, а когда окружающие им начинают говорить: «Успокойся, расслабься», — объясняет врач-психотерапевт Игорь Лях. — Нужно понять, что это чувство есть.

Следующие шаги зависят уже от обстоятельств, в которых человек это заметил.

— Предполагаю, что достаточно большое количество людей сейчас оказывается перед экранами своих компьютеров. Получают какие-то новости, и их они так или иначе цепляют, вовлекают. Постоянное чтение новостей только усиливают эти переживания, — отметил эксперт. — Многие сейчас на удаленке работают, и новости становятся таким фоном, который может мешать работать, выполнять какие-то практические задачи.

Определите для себя, эти эмоции сейчас нужны вам или нет. Они чем-то помогают или мешают вам? И если вы отвечаете себе, что чувство мешает, его интенсивность слишком высокая, то его нужно снизить.