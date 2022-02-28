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Тема дняУ министра образования НСО нашли ковид
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Министр образования Новосибирской области заразился коронавирусом

Он находится на лечении в больнице

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Сергей Федорчук сообщил, что чувствует себя нормально

Сергей Федорчук сообщил, что чувствует себя нормально

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Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук попал в больницу с коронавирусом. Сегодня, 28 февраля, оперативное совещание при губернаторе прошло без его участия. Информацию о болезни министр подтвердил корреспонденту НГС.

Он находится в больнице на лечении с 24 февраля, заболел в середине месяца, но состояние нетяжелое. Сергей Федорчук был привит от коронавируса.

— Чувствую себя нормально, — сказал министр.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов тоже в феврале заболел коронавирусом. Эту информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения.

Напомним, что 8 февраля все публичные мероприятия с губернатором области Андреем Травниковым были отменены. Как стало известно позже, у губернатора обнаружили коронавирус.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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