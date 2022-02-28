Министр образования Новосибирской области заразился коронавирусом

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук попал в больницу с коронавирусом. Сегодня, 28 февраля, оперативное совещание при губернаторе прошло без его участия. Информацию о болезни министр подтвердил корреспонденту НГС.
Он находится в больнице на лечении с 24 февраля, заболел в середине месяца, но состояние нетяжелое. Сергей Федорчук был привит от коронавируса.
— Чувствую себя нормально, — сказал министр.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов тоже в феврале заболел коронавирусом. Эту информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения.
Напомним, что 8 февраля все публичные мероприятия с губернатором области Андреем Травниковым были отменены. Как стало известно позже, у губернатора обнаружили коронавирус.