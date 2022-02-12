Министр здравоохранения Константин Хальзов переболел коронавирусом

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заболел коронавирусом. Эту информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения.
— Константин Васильевич уже здоров, в понедельник выходит на работу. Болел в легкой форме, работал дистанционно, — рассказали в пресс-службе министерства.
Как сообщил НГС источник, Константин Хальзов болел уже 8 февраля.
На оперативном совещании с губернатором области 7 февраля министр здравоохранения присутствовал. Он сообщил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Новосибирске решили перепрофилировать в ковидный стационар городскую больницу
Напомним, что 8 февраля все публичные мероприятия с губернатором области Андреем Травниковым были отменены. Как стало известно позже, у губернатора обнаружили коронавирус.