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Министр здравоохранения Константин Хальзов переболел коронавирусом

Он работал дистанционно несколько дней

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Министр здравоохранения переболел коронавирусом в легкой форме

Министр здравоохранения переболел коронавирусом в легкой форме

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Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заболел коронавирусом. Эту информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения.

— Константин Васильевич уже здоров, в понедельник выходит на работу. Болел в легкой форме, работал дистанционно, — рассказали в пресс-службе министерства.

Как сообщил НГС источник, Константин Хальзов болел уже 8 февраля.

На оперативном совещании с губернатором области 7 февраля министр здравоохранения присутствовал. Он сообщил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Новосибирске решили перепрофилировать в ковидный стационар городскую больницу № 3. После этого публично министр не появлялся.

Напомним, что 8 февраля все публичные мероприятия с губернатором области Андреем Травниковым были отменены. Как стало известно позже, у губернатора обнаружили коронавирус.

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