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Под ковидарий планируют перепрофилировать третью городскую больницу в Новосибирске

За эти сутки зарегистрировали больше 3000 новых случаев

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Сейчас, по словам Хальзова, свободно 20% коечного фонда

Сейчас, по словам Хальзова, свободно 20% коечного фонда

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Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Новосибирске решили перепрофилировать в ковидный стационар Городскую больницу №3. Об этом сегодня, 7 февраля, на совещании в правительстве НСО сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов.

— Учитывая объем поступившего ковида, мы примем решение о перепрофилировании еще одного стационара, дабы обеспечить всех нуждающихся в госпитализации. Этот буде третья городская больница, — сказал Хальзов.

Городская больница № 3 уже работала как коронавирусный стационар. Работу ковидария свернули в январе.

Из-за роста заболевших ОРВИ и COVID-19 Министерство здравоохранения Новосибирской области привлекло дополнительных сотрудников в поликлиники и call-центры, а также волонтеров, чтобы принять всех обратившихся пациентов. Всего на усилении работают более двух тысяч человек.

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коронавирус в Новосибирске
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