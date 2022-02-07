Под ковидарий планируют перепрофилировать третью городскую больницу в Новосибирске

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Новосибирске решили перепрофилировать в ковидный стационар Городскую больницу №3. Об этом сегодня, 7 февраля, на совещании в правительстве НСО сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов.
— Учитывая объем поступившего ковида, мы примем решение о перепрофилировании еще одного стационара, дабы обеспечить всех нуждающихся в госпитализации. Этот буде третья городская больница, — сказал Хальзов.
Городская больница № 3 уже работала как коронавирусный стационар. Работу ковидария свернули в январе.
Из-за роста заболевших ОРВИ и COVID-19 Министерство здравоохранения Новосибирской области привлекло дополнительных сотрудников в поликлиники и call-центры, а также волонтеров, чтобы принять всех обратившихся пациентов. Всего на усилении работают более двух тысяч человек.