«Количество вакцинированных в стационаре не превысило 6%»: в Новосибирске закрыли ковидарий на ОбьГЭС

В Новосибирске Городская больница №3 на ОбьГЭС перестала работать как ковидный госпиталь и перешла на обычный режим.
— Сегодня Городская больница
Информация о том, что к обычной работе вернутся два ковидных стационара, появилась в конце прошлого года. В Минздраве Новосибирской области объяснили это стабильной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом и даже небольшим снижением.
Кроме Городской больницы
Ранее мы рассказывали о новосибирце, который за месяц попал в два ковидария и описал, что там происходит.