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«Количество вакцинированных в стационаре не превысило 6%»: в Новосибирске закрыли ковидарий на ОбьГЭС

Решение приняли из-за стабильной ситуации с заболеваемостью

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Кроме Городской больницы № 3 вернуться к обычной работе должна и Обская центральная больница

Кроме Городской больницы № 3 вернуться к обычной работе должна и Обская центральная больница

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В Новосибирске Городская больница №3 на ОбьГЭС перестала работать как ковидный госпиталь и перешла на обычный режим.

— Сегодня Городская больница № 3 закончила свой четвертый крестовый противоковидный поход. Был ли он успешен? Скорее да, но не без потерь. Особо хочу отметить некоторые цифры статистики: количество вакцинированных, попавших к нам в стационар, не превысило 6%! — сообщил у себя на странице в Facebook главный врач учреждения Александр Осадчий. — Это достаточно точные данные и им можно верить. Долго ли нам ждать пятого поход, зависит в том числе и от вас. С надеждой на благоразумие.

Информация о том, что к обычной работе вернутся два ковидных стационара, появилась в конце прошлого года. В Минздраве Новосибирской области объяснили это стабильной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом и даже небольшим снижением.

СЮЖЕТ

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Кроме Городской больницы № 3 вернуться к обычной работе должна и Обская центральная больница. В учреждении сообщили корреспонденту НГС, что надеются полностью закрыть ковидарий к концу этой недели.

Ранее мы рассказывали о новосибирце, который за месяц попал в два ковидария и описал, что там происходит.

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