«Количество вакцинированных в стационаре не превысило 6%»: в Новосибирске закрыли ковидарий на ОбьГЭС

В Новосибирске Городская больница №3 на ОбьГЭС перестала работать как ковидный госпиталь и перешла на обычный режим.



— Сегодня Городская больница № 3 закончила свой четвертый крестовый противоковидный поход. Был ли он успешен? Скорее да, но не без потерь. Особо хочу отметить некоторые цифры статистики: количество вакцинированных, попавших к нам в стационар, не превысило 6%! — сообщил у себя на странице в Facebook главный врач учреждения Александр Осадчий. — Это достаточно точные данные и им можно верить. Долго ли нам ждать пятого поход, зависит в том числе и от вас. С надеждой на благоразумие.