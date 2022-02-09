«Люди доведены до крайности»: президент Лиги защиты врачей объяснил, почему пациенты нетерпимы к врачам

Эта проблема системная. Обострилась она с начала 2010–2012 годов, когда пошла так называемая реформа здравоохранения (затем ее назвали оптимизацией).



Вообще, у нас чиновники долго готовились к этой оптимизации. Помним, что перед этим долгое время в средствах массовой информации говорилось о том, какие у нас плохие врачи. А потом на эту почву легли итоги оптимизации — уволили, сократили медработников, и с тех пор образовался огромный дефицит врачей по всей стране.



Естественно, ответственность за эту проблему должна была лечь не на тех, кто организовал эту реформу, а на непосредственных исполнителей. Так это было задумано и, собственно, выполнено.



Дело в том, что когда пациент сталкивается с проблемой, он же не общается с чиновником, который сокращал медучреждения и увольнял врачей. Он сталкивается с врачом, к которому он не может долго попасть, и на него, собственно, выливает все свои наболевшие проблемы.



Даже когда на высшем уровне признали, что оптимизация была ошибкой, что реформа провалилась, ни один чиновник официально не понес наказания. В лучшем случае нескольких чиновников поменяли между собой местами, пересадили их с одного кресла на другое, и на этом всё закончилось. Было такое впечатление, что реформа сама себя провалила, ответственных за нее не нашлось. На самом деле всё продолжается, качество и доступность медицинской помощи снижается и по сей день.

