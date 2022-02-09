«Люди доведены до крайности»: президент Лиги защиты врачей объяснил, почему пациенты нетерпимы к врачам

Пятая волна коронавируса вновь обострила отношения врачей и пациентов. Заболевшие люди не могут дождаться участкового несколько дней, а те, в свою очередь, болеют, работают по две смены и не могут справиться с выросшей нагрузкой. В итоге пациенты выливают свои претензии на первого попавшегося участкового, которого ждали несколько дней. Такая ситуация произошла на прошлой неделе — жительница Дзержинского района записала на видео конфликт с участковым, которая пришла на вызов. После спорта и взаимных претензий медика выгнали из квартиры за несоответствующее, по мнению пациента, поведение. Редакция НГС попросила президента общественной организации «Лига защиты врачей», кандидата медицинских наук Семена Гальперина объяснить причины частых конфликтов между врачами и пациентами. Далее — от первого лица.
Эта проблема системная. Обострилась она с начала 2010–2012 годов, когда пошла так называемая реформа здравоохранения (затем ее назвали оптимизацией).
Вообще, у нас чиновники долго готовились к этой оптимизации. Помним, что перед этим долгое время в средствах массовой информации говорилось о том, какие у нас плохие врачи. А потом на эту почву легли итоги оптимизации — уволили, сократили медработников, и с тех пор образовался огромный дефицит врачей по всей стране.
Естественно, ответственность за эту проблему должна была лечь не на тех, кто организовал эту реформу, а на непосредственных исполнителей. Так это было задумано и, собственно, выполнено.
Дело в том, что когда пациент сталкивается с проблемой, он же не общается с чиновником, который сокращал медучреждения и увольнял врачей. Он сталкивается с врачом, к которому он не может долго попасть, и на него, собственно, выливает все свои наболевшие проблемы.
Даже когда на высшем уровне признали, что оптимизация была ошибкой, что реформа провалилась, ни один чиновник официально не понес наказания. В лучшем случае нескольких чиновников поменяли между собой местами, пересадили их с одного кресла на другое, и на этом всё закончилось. Было такое впечатление, что реформа сама себя провалила, ответственных за нее не нашлось. На самом деле всё продолжается, качество и доступность медицинской помощи снижается и по сей день.
И эпидемия пришла на хорошо подготовленную почву. Я считаю, что эта избыточная смертность в стране, когда у нас по полмиллиона в год, а сейчас, наверное, будет и миллион избыточной смертности (речь идет о людях, которые могли бы выжить, но умерли в период продолжающейся эпидемии), связана не столько с коронавирусом.
Да, ответственность за смерть этих людей возлагается на коронавирус. Но думать, что коронавирус всё спишет, неправильно. На самом деле большинство этих смертей происходит из-за невозможности оказания медицинской помощи. У нас откладывались плановые операции, у нас не оказывалась помощь ни кардиологическим, ни даже онкологическим больным. Такое впечатление, что, кроме коронавируса, в нашей стране других болезней не стало, во всяком случае, на них перестали обращать какое-либо внимание.
Есть, конечно, люди, которые хорошо заработали на всех этих бедах, на всех этих проблемах. А большинство, конечно, страдало и страдает до сих пор. Поэтому, пока у нас не изменится система организации, система управления медицинской помощью вообще по стране, ничего не изменится.
Сегодня мы слышим от высших медицинских чиновников, что у нас всё наладилось и всё хорошо, а на самом деле по стране идут забастовки, в Подмосковье сейчас голодают медсестры. Люди доведены до крайности. В Уфе уволили фельдшеров, которые участвовали в так называемой «итальянской забастовке», то есть работали по правилам. А у чиновников всё хорошо.
Вообще, в цивилизованном мире решения принимают не чиновники, которые слабо разбираются в профессии, а профессиональные медицинские сообщества. Например, что касается рекомендации по лечению коронавирусной инфекции и защите от нее. У нас эти рекомендации выпускает Минздрав. Каждый месяц они меняются, и в результате мы видим, что там постоянно какие-то бесполезные препараты: от «Арбидолов» всяческих до противовирусных препаратов, не доказавших свою эффективность ни в одном клиническом исследовании. Просто у нас есть заинтересованные люди, которые хорошо зарабатывают на этой системе. Пока это будет оставаться в практике, ничего не изменится.
Так что это системная проблема, которую очень сложно решить. Никакими приказными мерами здесь ничего не исправить. Пациенты действуют так, как им, собственно, рекомендуют с экранов телевизоров, со страниц газет: переносить все беды на медработников. Не смогли мы попасть к врачу — значит, плохой врач. Выписал он вам лекарство, которое не действует (по этим рекомендациям Минздрава), — опять же, плохой врач, а не тот чиновник, который приказывает ему под угрозой увольнения назначать именно это лечение.
Пока не будет исправлено такое положение вещей в системе здравоохранения, пока будет такой катастрофический уровень доступности медицинской помощи, я думаю, будет продолжаться перекладывание вины за это именно на врачей. И всё будет продолжаться в том же духе.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции