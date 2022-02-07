«Вы неадекватная»: пациентка выгнала уставшего врача из-за долгого ожидания. Поликлиника заступилась за медика

Как выяснилось, врач уже приходила, но с мужем Татьяны они разминулись. В день конфликта его тоже не оказалось дома.



— Сначала, с понедельника, болел муж. Я вызывала врача, он не приезжал. Я еще раз вызвала во вторник — в этот день муж поехал за таблетками (ждал-ждал, ну и как бы не дождался). Так получилось, что как раз в тот момент врач пришла, то есть они разъехались, — призналась она. — И вот вчера врач снова пришла вечером. Мужа дома не было, он ушел прогуляться.



По словам пациентки, она оформляла не один, а два вызова, потому что тоже теперь болеет. Рассчитывала, что врач возьмет тесты на ковид, но после конфликта решила просто вызвать бригаду. Врача она выгнала, потому что уже не видела смысла в помощи от человека с таким настроем.



— Как видите, я ее спровадила. Зачем? У меня дети маленькие, не известно, что у нее там в голове, — объясняет Татьяна. — У нас на работе почти у всего отдела коронавирус подтвержденный. Мне нужно было сделать тест.



На следующий день возмущенная пациентка действительно поехала к заведующей поликлиники, но та оказалась на больничном, а заместителя не было на месте. Потом она приехала еще раз, но снова никого не застала.

