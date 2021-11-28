Профсоюз лётного состава S7 заявил о дискриминации после приказа о введении QR-кодов

— S7 Airlines не является предприятием, для работников которого установлены императивные требования прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции, — цитирует письмо Владислава Баева «Типичный Бортпроводник». — Следовательно, до принятия законопроекта «Об обязательном введении QR-кодов на транспорте» вакцинация для лётного состава авиакомпании на законодательном уровне является добровольной и не может служить основанием для дискриминации работников в оплате труда.



Профсоюз попросил гендиректора S7 Airlines отменить приказ. Между тем, как пояснили изданию РБК в авиакомпании, вакцинация необходима, чтобы избежать «недостаточного отдыха экипажей во время длительных командировок». При этом, если Госдума одобрит законопроект о введении QR-кодов в междугороднем и международном транспорте, компания обязана будет обеспечить наличие вакцины у своих работников.



— Мы будем вынуждены планировать рабочий график в первую очередь для вакцинированных сотрудников. Те работники, которые не смогут предъявить QR-код для работы на территории транспортной инфраструктуры, могут быть отправлены работодателем в вынужденный простой, — рассказала РБК пресс-секретарь авиакомпании S7 Group Тамара Никифорова.

