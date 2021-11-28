Профсоюз лётного состава S7 заявил о дискриминации после приказа о введении QR-кодов

Профсоюз лётного состава S7 Airlines считает, что новые правила работы в авиакомпании не соответствуют Трудовому кодексу и нарушают права работников — выдержки из письма председателя профсоюза Владислава Баева к гендиректору авиакомпании Вадиму Клебанову опубликовало сообщество «ВКонтакте» «Типичный Бортпроводник».
В профсоюзе назвали дискриминационными меры по борьбе с распространением коронавируса, которые в соответствующем приказе описала авиакомпания. В частности, непривившихся сотрудников могут лишить надбавок и даже отстранить от работы.
— S7 Airlines не является предприятием, для работников которого установлены императивные требования прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции, — цитирует письмо Владислава Баева «Типичный Бортпроводник». — Следовательно, до принятия законопроекта «Об обязательном введении QR-кодов на транспорте» вакцинация для лётного состава авиакомпании на законодательном уровне является добровольной и не может служить основанием для дискриминации работников в оплате труда.
Профсоюз попросил гендиректора S7 Airlines отменить приказ. Между тем, как пояснили изданию РБК в авиакомпании, вакцинация необходима, чтобы избежать «недостаточного отдыха экипажей во время длительных командировок». При этом, если Госдума одобрит законопроект о введении QR-кодов в междугороднем и международном транспорте, компания обязана будет обеспечить наличие вакцины у своих работников.
— Мы будем вынуждены планировать рабочий график в первую очередь для вакцинированных сотрудников. Те работники, которые не смогут предъявить QR-код для работы на территории транспортной инфраструктуры, могут быть отправлены работодателем в вынужденный простой, — рассказала РБК пресс-секретарь авиакомпании S7 Group Тамара Никифорова.
Письмо от профсоюза она не прокомментировала, но подтвердила, что гендиректор его получил.
С 21 ноября работодатели в Новосибирской области должны отстранить от работы определенные категории сотрудников, кто еще не сделал укол хотя бы первым компонентом вакцины от ковида. Кого-то временно отстраняют от должностных обязанностей, кто-то увольняется сам. НГС собрал истории и выслушал аргументы таких людей.
Отстранять от работы непривитых сотрудников начали в общественном транспорте Новосибирска. Об этом НГС рассказали кондукторы, работающие на трамвайных маршрутах.
СЮЖЕТ
Днем 21 ноября в Ленинском районе Новосибирска собрались люди, выступающие против QR-кодов и обязательной вакцинации. Пришедшие спели «Вставай, страна огромная» и возложили цветы к Вечному огню. Подробности — в фоторепортаже НГС.