Авиакомпания S7 Airlines готовится к введению QR-кодов в самолетах

— В целях обеспечения непрерывности работы авиакомпании, предупреждения отстранения надзорными органами сотрудников авиакомпании, в том числе от выполнения полетов членов экипажей, в связи с отсутствием QR-кодов согласно рассматриваемому Государственной думой РФ законопроекту об обязательном введении QR-кодов на транспорте, приказываю утвердить основные меры, применяемые к сотрудникам, не разместившись в личном кабинете QR-код, — говорится в приказе Клебанова (есть в распоряжении НГС, — прим. ред.).



Сотрудникам, которые до 1 декабря не предъявит QR-код или медотвод от вакцинации, грозят следующие санкции:



1) Снижение стимулирующей надбавки на 100% за каждый месяц до месяца предоставления QR-кода;



2) Неначисление надбавки из фонда заместителей гендиректоров;



3) Закрытие права полета по корпоративному тарифу;



4) Отстранение от работы без сохранения заработной платы (с даты введения в действие законопроекта)



Подобный документ также попал в руки к изданию «Известия» — в СМИ сообщили, что подлинность документа подтвердил источник в компании.