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Авиакомпания S7 Airlines готовится к введению QR-кодов в самолетах

Приказом гендиректора S7 Airlines непривившихся сотрудников лишат надбавок, преференций и отстранят.

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Гендиректор S7 принимает превентивные меры безопасности для пассажиров и сотрудников, не дожидаясь рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте

Гендиректор S7 принимает превентивные меры безопасности для пассажиров и сотрудников, не дожидаясь рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте

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В четверг, 25 ноября, появилась информация о введении QR-кодов в самолетах авиакомпании S7. Читатель прислал в редакцию НГС внутренний приказ за подписью гендиректора Вадима Клебанова от 24 ноября, где тот поручает «обеспечить реализацию информирования и проверки медицинских документов при регистрации в аэропорту и посадке на борт, включая закупку оборудования для проверки QR-кодов и привлечения дополнительного персонала».

Также, согласно документу, всем сотрудникам авиакомпании до 1 декабря необходимо опубликовать в личном кабинете внутреннего сайта S7 действующий QR-код или медотвод от вакцинации от COVID-19.

— В целях обеспечения непрерывности работы авиакомпании, предупреждения отстранения надзорными органами сотрудников авиакомпании, в том числе от выполнения полетов членов экипажей, в связи с отсутствием QR-кодов согласно рассматриваемому Государственной думой РФ законопроекту об обязательном введении QR-кодов на транспорте, приказываю утвердить основные меры, применяемые к сотрудникам, не разместившись в личном кабинете QR-код, — говорится в приказе Клебанова (есть в распоряжении НГС, — прим. ред.).

Сотрудникам, которые до 1 декабря не предъявит QR-код или медотвод от вакцинации, грозят следующие санкции:

1) Снижение стимулирующей надбавки на 100% за каждый месяц до месяца предоставления QR-кода;

2) Неначисление надбавки из фонда заместителей гендиректоров;

3) Закрытие права полета по корпоративному тарифу;

4) Отстранение от работы без сохранения заработной платы (с даты введения в действие законопроекта)

Подобный документ также попал в руки к изданию «Известия» — в СМИ сообщили, что подлинность документа подтвердил источник в компании.

Одна из сотрудниц S7 на условиях анонимности сообщила, что весь коллектив под роспись ознакомили с содержанием этого документа.

— Этому приказу лично я не удивилась, сама уже ревакцинировалась, мы все-таки на транспорте работаем, так что эти меры ожидаемы. В коллективе на них отреагировали по-разному: кто-то спокойно, как я, другие возмутились. Наверное, везде такая реакция неоднозначная у сотрудников на подобные решения,- сказала собеседница НГС из S7.

НГС отправил в S7 запрос с просьбой подтвердить подлинность приказа Клебанова и прокомментировать его содержание. К моменту публикации этого материала редакция не получила ответа.

12 ноября в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках. Для проезда также потребуется QR-код о прививке, либо справка о перенесенном заболевании, либо медотвод от прививки. До даты, которую своим нормативным актом установит Правительство РФ, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста. Законопроект будет рассмотрен 16 декабря 2021.

С 21 ноября работодатели в Новосибирской области должны отстранить от работы определенные категории сотрудников, кто еще не сделал укол хотя бы первым компонентом вакцины от ковида. Кого-то временно отстраняют от должностных обязанностей, кто-то увольняется сам. НГС собрал истории и выслушал аргументы таких людей.

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Отстранять от работы непривитых сотрудников начали в общественном транспорте Новосибирска. Об этом НГС рассказали кондукторы, работающие на трамвайных маршрутах.

Днем 21 ноября в Ленинском районе Новосибирска собрались люди, выступающие против QR-кодов и обязательной вакцинации. Пришедшие спели «Вставай, страна огромная» и возложили цветы к Вечному огню. Подробности — в фоторепортаже НГС.

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