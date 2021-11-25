Авиакомпания S7 Airlines готовится к введению QR-кодов в самолетах

В четверг, 25 ноября, появилась информация о введении QR-кодов в самолетах авиакомпании S7. Читатель прислал в редакцию НГС внутренний приказ за подписью гендиректора Вадима Клебанова от 24 ноября, где тот поручает «обеспечить реализацию информирования и проверки медицинских документов при регистрации в аэропорту и посадке на борт, включая закупку оборудования для проверки QR-кодов и привлечения дополнительного персонала».
Также, согласно документу, всем сотрудникам авиакомпании до 1 декабря необходимо опубликовать в личном кабинете внутреннего сайта S7 действующий QR-код или медотвод от вакцинации от COVID-19.
— В целях обеспечения непрерывности работы авиакомпании, предупреждения отстранения надзорными органами сотрудников авиакомпании, в том числе от выполнения полетов членов экипажей, в связи с отсутствием QR-кодов согласно рассматриваемому Государственной думой РФ законопроекту об обязательном введении QR-кодов на транспорте, приказываю утвердить основные меры, применяемые к сотрудникам, не разместившись в личном кабинете QR-код, — говорится в приказе Клебанова (есть в распоряжении НГС, — прим. ред.).
Сотрудникам, которые до 1 декабря не предъявит QR-код или медотвод от вакцинации, грозят следующие санкции:
1) Снижение стимулирующей надбавки на 100% за каждый месяц до месяца предоставления QR-кода;
2) Неначисление надбавки из фонда заместителей гендиректоров;
3) Закрытие права полета по корпоративному тарифу;
4) Отстранение от работы без сохранения заработной платы (с даты введения в действие законопроекта)
Подобный документ также попал в руки к изданию «Известия» — в СМИ сообщили, что подлинность документа подтвердил источник в компании.
Одна из сотрудниц S7 на условиях анонимности сообщила, что весь коллектив под роспись ознакомили с содержанием этого документа.
— Этому приказу лично я не удивилась, сама уже ревакцинировалась, мы все-таки на транспорте работаем, так что эти меры ожидаемы. В коллективе на них отреагировали по-разному: кто-то спокойно, как я, другие возмутились. Наверное, везде такая реакция неоднозначная у сотрудников на подобные решения,- сказала собеседница НГС из S7.
НГС отправил в S7 запрос с просьбой подтвердить подлинность приказа Клебанова и прокомментировать его содержание. К моменту публикации этого материала редакция не получила ответа.
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