«Я не чурка!» Пассажиры бунтуют, такси подорожало в 2 раза, кондукторы в шоке — QR-коды в общественном транспорте Казани

С 22 ноября Татарстан рискнул запустить QR-коды в общественный транспорт. Республика оказалась первым субъектом России, которая пошла на такие жесткие коронавирусные ограничения. Если, конечно, не считать Москвы, устроившей столпотворение в метро в апреле прошлого года, запустив пропускную систему. В Татарстане это скандальное и во многом спорное решение принял лично президент РТ Рустам Минниханов. В начале ноября он заявил: ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться, нужно принимать радикальные меры. Введение QR-кодов для посещения торговых центров и заведений общепита оказалось недостаточно сильной борьбой с пандемией. Власти сделали обязательной вакцинацию. Но и это, по всей видимости, не сильно помогло. Крайняя мера — введение QR-кодов в общественном транспорте. Последуют ли примеру Татарстана другие регионы? Кажется, что не многие рискнут, но возможно, этот опыт даст плоды и вакцинированных в республике станет больше.
Журналисты 116.RU в онлайн-режиме 22 ноября наблюдали, как пережила Казань первый день таких ограничений. Если кратко: нервы у местных жителей не выдержали.
QR-коды в транспорте
— Какой QR-код? Да мне ***, — именно так отреагировал мужчина в салоне автобуса на просьбу кондуктора предъявить QR-код. Женщина не стала ругаться с агрессивным пассажиром и попросту закрыла на это глаза. Конечно, он в два раза больше хрупкого кондуктора. Хотя по задумке властей она должна была стребовать с амбала QR-код или высадить его.
В других случаях кондукторы просто останавливали транспорт до вмешательства полиции. Например, ранним утром пассажиры трамваев
— На улице Серова утром стояли трамвайные маршруты
Пассажирка по имени Вера в беседе с нашим журналистом отметила, что из-за новых правил она опоздала на работу. Она прождала свой автобус целых 40 минут. Как и почему происходят задержки общественного транспорта, можно судить по видео журналистов 116.RU. Водитель
Вообще проверка QR-кодов, по наблюдениям журналистов, довольно хаотичная. В каких-то случаях кондукторы просто верят на слово пассажирам, а в других просят предъявить и QR-коды, и документ, подтверждающий личность. Одну из пенсионерок высадили из автобуса, несмотря на все просьбы этого не делать. Диляра Хайруллина ехала с утра в больницу на операцию. Но проехать успела всего одну остановку.
— Меня высадили. Сказали, что не имею права. У меня есть справка, где сказано, что у меня одна прививка. Но она не действует. Я сейчас пойду в больницу пешком. А, может, пойду в поликлинику медотвод взять, — поделилась с нами своими переживаниями Диляра Хайруллина.
Возмущались и другие пассажиры. Среди них много пожилых людей. В беседе с нами одна из пенсионерок отметила, что она с трудом убедила кондуктора позволить ей проехать на автобусе. Женщина поставила первый компонент вакцины лишь в четверг.
— Я приходила на вакцинацию в поликлинику, но меня несколько раз разворачивали. Я болела инфекционным заболеванием, давление было. Только в четверг на прошлой неделе пришла, опять давление высокое. Уговорила терапевта поставить мне первый компонент вакцины. Деваться некуда, мне на работу нужно ездить. Есть справка, что поставила первый компонент, — рассказывает женщина.
А вот попасть в метро без кода не получится вообще. Буквально на входе в подземку слышен грозный голос контролеров, предупреждающих пассажиров готовить QR-коды заранее. Сканируют они его прямо у металлоискателей. Тех, кто требование игнорирует, попросту разворачивают обратно. Здесь конфликтов не происходит, возможно, еще и потому, что в метро всегда стоит полиция.
Нападения на кондукторов
С самого утра 22 ноября появились сообщения о нападениях на кондукторов. Что было неизбежно, учитывая жесткость принятой меры. В ассоциации автотранспортных предприятий РТ с самого начала неоднократно подчеркивали — решение о введении QR-кодов в общественном транспорте принимали не они и настоятельно рекомендовали пассажирам не срывать свою злость на водителях и кондукторах. А чтобы движение автобусов не парализовали постоянные скандалы, они призывали министра МВД Артема Хохорина оказать им поддержку. Хотя еще
— Перевозчики считают, что проверку QR-кодов должны осуществлять сотрудники полиции. Они наделены всеми полномочиями: и проверять документы, и выписывать штрафы. Самое главное, если будут конфликтные ситуации, а они, скорее всего, будут, и не исключено, что с кулаками, сотрудники полиции смогут грамотно ситуацию разрешить. Если QR-коды будет проверять хрупкая девушка-кондуктор, что она сможет сделать против пассажиров с кулаками, которые без QR-кода попытаются проехать в общественном транспорте? — говорил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.
В итоге полномочия проверять QR-коды оставили именно кондукторам. Они же вправе вызвать полицию, если пассажир не предоставит документ и откажется покинуть салон транспорта. Кроме того, на некоторых остановках в городе стоят сотрудники контрольно-ревизионной службы комитета по транспорту Казани. Они выборочно заходят в автобус и проверяют наличие QR-кода у пассажиров. Правда, за время наших наблюдений контролеры никакой транспорт так и не проверили. Видимо, лишний раз нарваться на скандал никто не хочет.
На некоторых остановках дежурят полицейские. Однако порой это не помогает избежать насилия. Как подтвердили нам в ассоциации АТП РТ, один из пассажиров сегодня днем напал на кондуктора автобуса. Его избили и брызнули в глаза перцовым баллончиком. Пострадавший вызвал медиков и полицейских.
Но все эти меры мало помогают. Одна из пассажирок устроила скандал, посчитав, что кондуктор вместо проверки документа мог сфотографировать ее личные данные. И, как показывают наблюдения, словесная перепалка — еще самое безобидное явление в казанском общественном транспорте.
— Я знаю, что когда наводишь на код, должны открываться «Госуслуги», но у него не открывалось. Почему я должна на его смартфон предоставлять свои личные данные? Там полностью мое имя, мои данные все. Он мог сфотографировать и куда угодно мои данные отослать, — делилась с нами одна из пассажирок.
У некоторых кондукторов не выдерживают нервы. На видео, выложенном в группе «В Татарстане поймут» кондуктор эмоционально убеждал пассажиров не срывать на нем злость. Он объясняет: не он придумал эти правила, но он должен делать свою работу.
— Что «чурка»-то? Я, что ли, это придумал?! Что вы меня ругаете? Я не чурка! Мне это надо, что ли? Мне это тоже не надо! — кричит кондуктор, которого начали оскорблять пассажиры за просьбу показать QR-код.
Чаты взаимопомощи
Альтернативу общественному транспорту нежелающим прививаться предложил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. В прямом эфире в инстаграм-аккаунте республиканского оперштаба он посоветовал невакцинированным ездить на такси.
— Если у вас QR-кода нет, но надо куда-то добраться «кровь из носу», тогда нужно воспользоваться, наверное, такси. В такси, кстати, требования QR-кода пока нет — отмечал министр, добавив, что иначе пассажир будет двигаться лишь по одной остановке и такими темпами доедет до пункта назначения лишь вечером.
Впрочем, ежедневные поездки на такси в разные места для многих татарстанцев дорогое удовольствие. Тратить по несколько сотен рублей только за билет в один конец готов далеко не каждый, тем более что ценник за сегодня существенно вырос. Например, цена за такси из Советского района в центр утром варьировалась в пределах 350–450 рублей. Хотя обычно цена такой поездки в рамках 200 рублей.
Самые предприимчивые казанцы нашли выход. В мессенджерах WhatsApp и Telegram стали появляться группы, призывающие объединиться водителей и пассажиров, не имеющих QR-кодов. В одном из самых популярных сообществ на эту тематику уже больше 8000 человек. Внутри самой группы участникам для удобства предлагается присоединиться и к чатам, разделенным по районам города.
— Сообщество помощи друг другу, кому нужно доехать до работы по Казани и в близлежащие пункты, кто пользовался для этого общественным транспортом, но кому станет проблематично. И для тех, кто готов подвезти друга, — сказано в описании группы.
Как правило, участник группы обозначает себя пассажиром или водителем. А дальше каждый пишет, откуда и в какое время он готов забрать пассажиров или же, наоборот, сесть в машину. По ценам участники группы договариваются между собой. Некоторые водители готовы возить пассажиров бесплатно. Другие сразу указывают и цены, и количество пассажиров, которых они могут подвезти за оговоренную сумму. Обычно она чисто символическая.
А чтобы отличать «своих», некоторые предлагают ввести опознавательный знак. Среди предложенных — красные пакеты, платки или ленты.
Как реагирует власть?
Что самое интересное, республиканская власть надежно отмалчивается, делая вид, будто бы все идет по плану. С утра 22 ноября разъяренные татарстанцы атаковали инстаграм-аккаунт Рустама Минниханова. Местные жители предлагали президенту пересесть с «личного вертолета» на общественный транспорт и пожить так же, как он заставляет жить простых людей. И, стоит отметить, ранее такого количества негатива в адрес Минниханова еще не было.
— Из всех руководителей регионов — вы самый антинародный! Никто так не издевается над людьми, как вы! QR-коды ничего не имеют общего с защитой здоровья. Это все понимают, кроме вас с Патяшиной (глава Роспотребнадзора РТ. — Прим. ред.), — пишет одна из подписчиц Минниханова.
— Интересно, а можно придумать еще что-то более изощренное для народа, чем сегодняшнее утро? Запретить непривитым дышать. Я не против прививки и привита. Но то, что творится на улице, — это ненормально, — делится своим мнением другая подписчица президента.
И что интересно, подобных и даже более жестких комментариев в аккаунте главы республики несколько сотен. Но ни на один президент так и не ответил. Впрочем, как и всегда.
Пока республиканская власть держит мину при плохой игре, на хаос с введением QR-кодов в общественном транспорте обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что первый день работы такой системы не мог обойтись без проблем. Но в конечном итоге, по его словам, все эти меры направлены на обеспечение безопасности населения.
— В данном случае этот регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе. Надеемся, что скоро эта ситуация выровняется, и главное, что всё это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии, — приводит слова Пескова РИА Новости.
А татарстанцы тем временем в соцсетях уже прозвали 22 ноября «черным понедельником». Такой стычки между местными жителями здесь не было давно. Даже на введение обязательной вакцинации в Татарстане отреагировали менее агрессивно. И если утром 22 ноября еще не верящие в жесткость принятых мер казанцы пытались общественным транспортом воспользоваться, то в вечерний час пик автобусы катались по городу полупустыми.
Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев считает, что вряд ли примеру Татарстана последуют другие регионы.
— Татарстан, можно сказать, стал пилотной площадкой для введения QR-кодов в метро и автобусах, а в Ивановской области в то же время отменяют коды для доступа в ТРЦ. Как дальше будет развиваться — не предсказать, — считает Соловьев. — Значительная часть людей недовольны этими ограничениями, поэтому, возможно, к Новому году мы увидим некие послабления.
Эксперт напомнил, что QR-коды не гарантируют снижения заболеваемости в «чистых зонах». По мнению медика, в первую очередь эта мера побуждает людей к вакцинации. В Татарстане между тем на 22 ноября полностью привито было всего 36,6% населения, это даже ниже, чем во всей стране — 36,9%. Заставят ли такие меры вакцинироваться людей активнее? Будем надеяться, что да.