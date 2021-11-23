«Я не чурка!» Пассажиры бунтуют, такси подорожало в 2 раза, кондукторы в шоке — QR-коды в общественном транспорте Казани

— Меня высадили. Сказали, что не имею права. У меня есть справка, где сказано, что у меня одна прививка. Но она не действует. Я сейчас пойду в больницу пешком. А, может, пойду в поликлинику медотвод взять, — поделилась с нами своими переживаниями Диляра Хайруллина.

Возмущались и другие пассажиры. Среди них много пожилых людей. В беседе с нами одна из пенсионерок отметила, что она с трудом убедила кондуктора позволить ей проехать на автобусе. Женщина поставила первый компонент вакцины лишь в четверг.



— Я приходила на вакцинацию в поликлинику, но меня несколько раз разворачивали. Я болела инфекционным заболеванием, давление было. Только в четверг на прошлой неделе пришла, опять давление высокое. Уговорила терапевта поставить мне первый компонент вакцины. Деваться некуда, мне на работу нужно ездить. Есть справка, что поставила первый компонент, — рассказывает женщина.



А вот попасть в метро без кода не получится вообще. Буквально на входе в подземку слышен грозный голос контролеров, предупреждающих пассажиров готовить QR-коды заранее. Сканируют они его прямо у металлоискателей. Тех, кто требование игнорирует, попросту разворачивают обратно. Здесь конфликтов не происходит, возможно, еще и потому, что в метро всегда стоит полиция.

