Татарстан первым в России ввел QR-коды в общественном транспорте. Смотрите, к чему это привело

Пока остальная страна обсуждает введение QR-кодов в общественном транспорте, в Татарстане новые правила начали действовать с этого понедельника,
Глава республики Рустам Минниханов, объясняя, зачем в Татарстане раньше времени ввели QR-коды на транспорте, заявил, что «других путей нет».
— Самые опасные зоны, где можно быстрее всего заразиться или заразить, — это, конечно, общественный транспорт. Понятно, что неоднозначно всё это воспринимается. Но у нас других путей нет, — сказал Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ по вопросам борьбы с коронавирусом.
При этом, как сообщает 116.RU, транспортные карты людей старше 60 лет (они находятся в зоне риска) в Татарстане заблокировали. Проехаться в общественном транспорте можно только с QR-кодом о вакцинации (двумя прививками), при перенесенном заболевании или в случае медотвода. Если ничего из этого нет, пассажира как минимум высадят, как максимум — составят протокол об административном правонарушении по 20.6.1 КоАП РФ. Штрафы для физлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
В результате в республике сегодня начался транспортный «черный понедельник».
Водители предупреждают пассажиров, что они должны надеть маски и предъявить QR-код, с одной прививкой просят не заходить и не трогаются с места, пока кондукторы всех не проверят. В некоторых автобусах проверяют только наличие QR-кода. Его не сканируют, дополнительные документы для подтверждения личности не просят.
На некоторых остановках Казани работают контролеры, но они проверяют не все автобусы. Пассажиров, которые поставили только один компонент вакцины, высаживают из транспорта.
— Я приходила на вакцинацию в поликлинику, но меня несколько раз разворачивали. Я болела инфекционным заболеванием, давление было. Только в четверг на прошлой неделе пришла, опять давление высокое. Уговорила терапевта поставить мне первый компонент вакцины. Деваться некуда, мне на работу нужно ездить. Есть справка, что поставила первый компонент, — рассказала одна из пассажирок нашим коллегам из 116.RU.
В метро контролеры заранее предупреждают, чтобы пассажиры готовили QR-коды. Острых конфликтных ситуаций пока нет.
Такси — единственный транспорт, на котором казанцы могут ездить без QR-кода. И, например, в «Яндекс.Такси» с самого утра повышенный спрос. Цены выросли в
Больше подробностей о том, что сегодня творится в Казани, где уже ввели QR-коды для проезда в общественном транспорте, читайте в онлайн-трансляции наших коллег из 116.RU.