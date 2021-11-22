Татарстан первым в России ввел QR-коды в общественном транспорте. Смотрите, к чему это привело

Пока остальная страна обсуждает введение QR-кодов в общественном транспорте, в Татарстане новые правила начали действовать с этого понедельника, 22 ноября .



Глава республики Рустам Минниханов, объясняя, зачем в Татарстане раньше времени ввели QR-коды на транспорте, заявил, что «других путей нет».



— Самые опасные зоны, где можно быстрее всего заразиться или заразить, — это, конечно, общественный транспорт. Понятно, что неоднозначно всё это воспринимается. Но у нас других путей нет, — сказал Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ по вопросам борьбы с коронавирусом.

