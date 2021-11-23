На работе заставляют вакцинироваться. Как избежать отстранения и сохранят ли зарплату? 15 полезных карточек

1
Кто в Новосибирской области обязан сделать прививку?
Обязательную вакцинацию от коронавируса для работников некоторых отраслей ввел своим постановлением главный государственный санитарный врач по Новосибирской области Александр Щербатов. Два документа от 12.10.2021 № 001 и от 10.11.2021 № 002 дают четкий перечень.
Привиться должны сотрудники:
- торговли;
- салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов;
- оказывающие бытовые услуги (прачечные, химчистки и подобные);
- общественного питания;
- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги связи;
- МФЦ;
- общественного транспорта, такси;
- соцзащиты и социального обслуживания населения;
- ЖКХ и энергетики;
- культурных мероприятий;
- детских игровых комнат и центров, ТРЦ;
- досуговых и развлекательных мероприятий;
- театров, кинотеатров, концертных залов;
- массовых спортивных мероприятий;
- государственные гражданские служащие, замещающие должности гражданской государственной службы, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, работники органов власти и местного самоуправления и подведомственных им организаций;
- организаций, предоставляющих места для временного проживания (гостиниц, общежитий, хостелов);
- доставки населению продовольственных, непродовольственных товаров, продукции общественного питания.
Вакцинироваться должны не менее 80% работников. Это прописано в отдельном пункте. Министерствам было поручено «организовать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с охватом категорий (групп) граждан, подлежащих обязательной вакцинации, указанных в
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2
Законно ли подобное постановление? Не нарушает ли оно Конституцию и ФЗ «Об основах охраны здоровья»?
Если такое право дано главным санитарным врачам регионов в силу ФЗ «О санитарном благополучии населения», то оно законно, пока не отменено решением суда.
Говорить о том, что оно нарушает Конституцию и ФЗ «Об основах охраны здоровья» нельзя. Есть определенная эпидемиологическая обстановка, на основании которой и принимаются решения.
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3
Работодатель заставляет меня вакцинироваться от коронавируса. Что делать?
Заставить вакцинироваться работодатель никого не может ни по новым постановлениям, ни по старому постановлению правительства от 1995 года «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».
Конституция и нормы международного права как раз в этой части и говорят, что вакцинирование может быть только добровольным. Главный санитарный врач пишет, что работодатель должен «организовать проведение профилактических прививок», а не то, что он должен привить работников. Это то же самое, как направление работодателем на медосмотр.
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4
Что должен делать работодатель, чтобы выполнить постановление? Он должен привезти прививки в офис?
Нужно определиться с категориями работников, кто не общается с клиентами и риска заражения нет, а кто работает напрямую с людьми. Разграничивается красная зона и безопасная. Как в поликлинике, например, врач-терапевт принимает только потенциально зараженных людей, а другой, например, нефролог, никак не контактирует с ними.
Работодатель сам определяет списки работников, которые подвержены факторам заражения.
Если вы что-то не знаете, не понимаете — письменно задайте все вопросы исполнителю постановления. Напишите письмо в Роспотребнадзор и попросите все моменты разъяснить.
И самое главное, о чем редко кто говорит: на каждого работника должна быть карточка специальной оценки условий труда. И в этой карточке должен быть пункт о биологическом факторе. Если его сейчас нет, то нужно обязательно произвести внеплановую спецоценку этого фактора и внести его в карточку, если есть возможность заражения. От этого будет зависеть в дальнейшем исход обжалования отстранения работника. Если нет прописанной возможности заражения, то и отстранять от работы нет необходимости.
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5
Что дает внеплановая спецоценка работнику?
Она защищает работника в случае, если он получит заболевание на рабочем месте, связанное с заражением коронавирусом.
Например, если врач заразился ковидом на работе, то по закону сейчас утверждены временные положения о расследовании таких страховых случаев в связи с профзаболеванием. И на такого работника должна быть обязательно оформлена карта спецоценки. Обязательный пункт — в трудовую функцию работника входили контакты с пациентами, зараженными коронавирусом или с подозрением на него. Только при соблюдении всех этих пунктов такой случай может считаться профзаболеванием, и человек сможет получить все выплаты.
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6
Какой пакет документов должен быть у работодателя, чтобы не получить штрафы?
Он достаточно обширный:
- Само постановление главного санитарного врача и бланк, на котором все работники должны расписаться, что были ознакомлены с ним.
- Приказ по предприятию об организации вакцинации в связи с постановлением и бланк, где все работники, которых это касается, должны расписаться, что были ознакомлены с ним.
- На основании приказа должен быть определен список ответственных лиц по его реализации.
- Нужно провести и запротоколировать совещание по поводу вышедшего постановления и организации вакцинации.
- Запросы, письма, обращения в Роспотребнадзор, мэрию, правительство НСО по всем спорным вопросам, касающимся исполнения постановления.
- Письменные отказы от работников, которые не желают прививаться.
- Согласия на сбор, хранение и передачу персональных данных от работников, которые согласны вакцинироваться.
- Приказы на отстранение от работы тех сотрудников, которые должны быть по постановлению вакцинированы, но не согласились на это.
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7
Моей профессии нет в перечне, но меня всё равно заставляют сделать прививку от ковида. Что делать?
Человек вправе говорить или не говорить работодателю, вакцинирован он или нет. Это медицинская тайна. Если он не входит в перечень, то ему остается только ждать отстранения и обжаловать его. Или нужно требовать от работодателя оформления всех необходимых документов и направления.
При правильной организации работнику дается направление с синей печатью в поликлинику на вакцинацию, как и при медосмотре, и он обязан будет ее пройти. Но если человек не в перечне, а работодатель своими документами его всё-таки направляет на вакцинацию, то он рискует отвечать за последствия.
Для этого и прописано, что должно быть 80% сотрудников вакцинировано — чтобы вычленить тех работников, которые риску заражения не подвержены.
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8
Как работодатель должен организовать вакцинацию?
Работодатель составляет списки. Дальше заключается договор с поликлиникой. Здесь уже как договорятся — у нас может быть и выездная вакцинация или работникам выдается направление, и они сами идут в поликлинику с этим документом. Четких правил нет.
Если работник после этого молчит, вакцинировался он или нет, то нужно взять с него документ, отказывается он сообщить или не будет прививаться. Работодатель может сделать запрос в поликлинику, сколько и кто прошел вакцинацию. Конечно, врачи откажут в предоставлении такой информации, но документ будет лежать у предприятия, что постановления пытались реализовать всеми возможными способами.
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9
Меня заставили вакцинироваться, я получил серьезные побочные эффекты. Кто будет за это отвечать?
Когда человек получил направление и идет в поликлинику, то он сам добровольно принимает решение, вакцинироваться или нет. У него есть выбор не ставить прививку, уволиться и идти в ту сферу, где это не требуется, или быть отстраненным и ждать, когда ситуация улучшится. Если человек подписывает добровольное согласие на прививку, то ответственность он берет на себя и несет все риски сам.
Добиться компенсации в случае побочных эффектов от прививки не получится. Всё сделано так, что работник самостоятельно принимает решение — соглашаться или отказываться. Третьего не дано.
Претензия к работодателю будет обоснована, только если он неправильно определил категорию сотрудника, и в итоге оказывается, что по должностным обязанностям риска заражения у человека не было. Но нужно смотреть, почему произошла побочная реакция. Возможно, врач осмотрел человека не достаточно тщательно.
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10
Работник из перечня отказывается вакцинироваться. Что мне делать как работодателю?
Вне зависимости от того, большое это предприятие или ИП с несколькими сотрудниками, нужно издать приказ об отстранении от работы такого сотрудника.
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11
Могут ли уволить сотрудника, который отказался от вакцинации? Его отстранят? Останется без зарплаты?
Уволить отказавшегося от вакцинации сотрудника нельзя: по такой статье законодательно не предусмотрено увольнение. При отстранении заработная плата не выплачивается.
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12
Насколько долгое может быть отстранение? А могут ли перевести просто на удаленную работу?
Срок отстранения может быть разный. Пока постановление не отменят, может пройти и полгода, и год, и даже больше. Он может отправить вас на удаленную работу, но это право остается за компанией. Именно право, а не обязанность.
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13
Работодатель набрал те самые 80%. Что дальше?
Работодатель может остановиться, когда достиг показателя в 80%. Ему нужно предоставить документы в Роспотребнадзор эти цифры при проверке и всё. Штрафов не будет.
Если, например, у официанта есть медотвод, то он попадает в те самые 20%, которые и оставлены для таких случаев.
Очень важно понимать, что если работодатель отстранил человека, а он был уже в 81%, то суд восстановит его и скажет, что это было злоупотребление.
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14
Какие штрафы за невыполнение постановлений для работодателя? Могут ли закрыть предприятие?
Наказание за неисполнение постановлений прописано в
ИП грозят штрафы от 50 до 150 тысяч рублей, юридическим лицам — от 200 до 500 тысяч рублей. При этом суд может приостановить деятельность предприятия любой формы на срок до 90 суток. Суд сам принимает решение о наказании.
Если из-за действий предпринимателя человек (например, клиент) получит вред здоровью или даже умрет, то предприятие заплатит штраф от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. И также возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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15
Есть ли уже судебная практика, как со стороны работодателя, так и со стороны работника?
Пока в Новосибирской области нет судебной практики по таким делам, просто потому что крайний срок постановления по первой прививке у нас был 21 ноября. В других регионах были случаи.
В Смоленске Заднепровский районный суд 19 октября встал на сторону работника вагоноремонтной компании, которого отстранили в июне из-за того, что он не привился. В суде мужчина объяснил, что он не проводник, не контактирует с людьми и работает слесарем в котельной. Суд восстановил его на работе, потому что он не подходит под перечень, и взыскал все его издержки и компенсации за вынужденный прогул. Это показывает, насколько важно провести спецоценку.
Но есть и другая практика, всё очень индивидуально, и судебные решения всегда на грани. Практика пока не сложилась.
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