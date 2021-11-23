На работе заставляют вакцинироваться. Как избежать отстранения и сохранят ли зарплату? 15 полезных карточек

В Новосибирской области начали отстранять непривитых сотрудников из перечня, который определил главный санитарный врач региона. Постановление об обязательной вакцинации было опубликовано еще 10 октября и крайним сроком для первой прививки было указано 21 ноября. Об отстранениях сообщили кондукторы на трамвайных маршрутах, а также сотрудники метро.



Разбираем с юристом по охране труда Евгением Павловым постановление главного санитарного врача НСО. Не нарушает ли оно Конституцию и федеральные законы? Работодатель заставляет вас вакцинироваться от коронавируса — что делать? А если после этого вы получите серьезные побочные эффекты? Кто будет за это отвечать? Могут ли уволить сотрудника, который отказался от вакцинации? Его отстранят и оставят без зарплаты? На эти и другие важные вопросы вы найдете ответы в наших карточках.