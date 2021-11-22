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В новосибирском метро подсчитали, сколько сотрудников без прививки отстранили от работы

Почти половина сотрудников вакцинировалась на рабочем месте

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В метрополитене не привит 1% сотрудников из тех, кто может ставить вакцину

В метрополитене не привит 1% сотрудников из тех, кто может ставить вакцину

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В Новосибирском метрополитене сообщили, сколько сотрудников пришлось отстранить от работы из-за отсутствия вакцинации от ковида.

— Из 1907 работников не прошел вакцинацию 21 человек, что составляет чуть более 1% от общей численности, — подсчитали в МУП «Новосибирский метрополитен». 201 работник имеет медицинский отвод.

Непривитых сотрудников без медотвода отстранили от работы, но это никак не изменит работу метрополитена и не скажется на графике движения поездов.

— Почти половина работников метрополитена прошла вакцинацию на двух площадках, организованных МУП «Новосибирский метрополитен»: в электродепо «Ельцовское» и в Инженерном корпусе, где Минздравом региона были организованы выездные мобильные пункты вакцинации, — отметили в метро.

В Новосибирске непривитых сотрудников начали отстранять от работы с 21 ноября. В то числе на наземном общественном транспорте, где нехватка сотрудников может привести к сокращению транспорта на маршрутах.

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