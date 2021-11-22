В Новосибирске на общественном транспорте начали отстранять сотрудников без прививки

В новосибирском общественном транспорте начали отстранять от работы непривитых сотрудников.



Об этом заявили кондукторы на трамвайных маршрутах. По их словам, якобы четверть трамваев не вышла на линию. Однако источник в руководстве департамента транспорта мэрии не подтвердил информацию о количестве транспорта, при этом сообщил, что отстранения действительно начались. По его данным, 90% сотрудников всё же подтвердили допуск к работе.

Сейчас в «Горэлектротранспорте» продолжают сбор справок и формируют статистику по работе транспорта.

