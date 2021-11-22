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В Новосибирске на общественном транспорте начали отстранять сотрудников без прививки

Кондукторы уже заявили о нехватке трамваев на маршрутах, но департамент это опровергает

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В департаменте транспорта отмечают, что большая часть сотрудников привита

В департаменте транспорта отмечают, что большая часть сотрудников привита

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В новосибирском общественном транспорте начали отстранять от работы непривитых сотрудников.

Об этом заявили кондукторы на трамвайных маршрутах. По их словам, якобы четверть трамваев не вышла на линию. Однако источник в руководстве департамента транспорта мэрии не подтвердил информацию о количестве транспорта, при этом сообщил, что отстранения действительно начались. По его данным, 90% сотрудников всё же подтвердили допуск к работе.

Сейчас в «Горэлектротранспорте» продолжают сбор справок и формируют статистику по работе транспорта.

В компаниях, занимающихся автобусными перевозками, либо сказали, что пока нет статистики, либо отказались комментировать этот вопрос.

— Я никого не отстранял, да и у нас отстранять-то уже фактически некого, — признался один из перевозчиков. — Честно говоря, мы забили на эти приказы, потому что это бред.

Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой предоставить статистику по количеству отстраненных от работы сотрудников сферы городского общественного транспорта и количества отмененных по этой причине рейсов.

По постановлению областного правительства с 21 ноября работодатели должны снять с работы или перевести на дистант сотрудников, у которых нет первого компонента. Это работники 15 сфер, в том числе торговли и общепита, ЖКХ, театров, салонов красоты, соцзащиты.

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