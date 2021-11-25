«Я всё обдумала и уволилась»: четыре сибирячки — о том, как отказались от вакцинации. С 21 ноября у них нет работы

— Я боюсь ставить вакцину, считаю, что она еще не до конца испытана и безопасна. В нашей деревне около тысячи человек живет, у нас привитые болеют так же тяжело, как и не вакцинированные: с пневмонией и прочими сопутствующими. Сейчас я временно отстранена от работы, другую не ищу пока: у нас с ней тяжело здесь, — признается Татьяна Кравчук.



«Если всё нормализуется, вернусь в магазин»

Евгения (имя изменено. — Прим. ред.) проработала 16 лет в магазине мужской одежды. На прошлой неделе коллектив поставили перед выбором: вакцинация или увольнение.



— Принципиально не буду вакцинироваться, потому что не хочу. Я считаю, что у меня давным-давно выработался личный иммунитет. Вообще я настроена решительно: планирую участвовать в протестных акциях против обязательной вакцинации и QR-кодов. Попрошу не указывать мое имя и название магазина, может, когда всё нормализуется, я вернусь туда, — говорит ныне безработная сибирячка.



Ушла из бассейна

Тренер по детскому плаванию в частном бассейне Дарья с 21 ноября сменила место работы: она не готова вакцинироваться.

