«Я всё обдумала и уволилась»: четыре сибирячки — о том, как отказались от вакцинации. С 21 ноября у них нет работы

Жителей Новосибирска увольняют из-за отказа делать прививку от ковида
С 21 ноября работодатели в Новосибирской области должны отстранить от работы определенные категории сотрудников, кто еще не сделал хотя бы первый компонент вакцины от ковида. Кого-то временно отстраняют от должностных обязанностей, кто-то увольняется сам. НГС собрал истории и выслушал аргументы таких людей.
Отстранили от книг
Татьяна Кравчук пять лет проработала в Комарьинской сельской библиотеке Тогучинского района. 12 ноября коллектив предупредили о необходимости вакцинироваться, в противном случае их не допустят к работе с 21 ноября. Татьяна — принципиальный противник вакцинации от коронавируса, с понедельника она временно отстранена от работы.
— Я боюсь ставить вакцину, считаю, что она еще не до конца испытана и безопасна. В нашей деревне около тысячи человек живет, у нас привитые болеют так же тяжело, как и не вакцинированные: с пневмонией и прочими сопутствующими. Сейчас я временно отстранена от работы, другую не ищу пока: у нас с ней тяжело здесь, — признается Татьяна Кравчук.
«Если всё нормализуется, вернусь в магазин»
Евгения (имя изменено. — Прим. ред.) проработала 16 лет в магазине мужской одежды. На прошлой неделе коллектив поставили перед выбором: вакцинация или увольнение.
— Принципиально не буду вакцинироваться, потому что не хочу. Я считаю, что у меня давным-давно выработался личный иммунитет. Вообще я настроена решительно: планирую участвовать в протестных акциях против обязательной вакцинации и QR-кодов. Попрошу не указывать мое имя и название магазина, может, когда всё нормализуется, я вернусь туда, — говорит ныне безработная сибирячка.
Ушла из бассейна
Тренер по детскому плаванию в частном бассейне Дарья с 21 ноября сменила место работы: она не готова вакцинироваться.
— Работодатель предупредил коллектив о необходимости сделать первый компонент вакцины к понедельнику. Я всё обдумала и уволилась: не готова стать частью этого эксперимента, доверия к нему не испытываю совершенно. Вижу, что вакцинированные так же тяжело болеют, как непривитые люди, а то, что вакцинация носит принудительный характер, еще больше убеждает меня в своей правоте, — объясняет свою позицию Дарья.
Не получила медотвод
— У меня есть аутоиммунные заболевания щитовидной железы, предопухолевые состояния, которые делают вакцинацию рискованной, однако две мои попытки получить медотвод успеха не возымели. Это вещь вообще непростая: один врач должен подготовить основания для медицинского отвода от прививок, а потом еще и комиссия должна признать вакцинацию недопустимой. Я не так давно переболела коронавирусом, считаю, что сейчас нет какого-то всплеска заболеваемости коронавирусом: идет обычная сезонная заболеваемость, кто-то переносит инфекцию бессимптомно, кто-то — с симптомами. Моя коллега также не допущена к работе, хотя недавно она очень тяжело переболела COVID-19. В общем, сейчас я ищу другую работу, — говорит Елена Петровна.
24 ноября НГС собрал еще пять историй новосибирцев, которые попытались получить медотвод от вакцинации, но не смогли.
Ранее НГС изучил постановления главного санитарного врача региона и объединил в инфографике информацию о том, кому и когда нужно привиться для того, чтобы не потерять работу.
Отстранять от работы непривитых сотрудников начали и в общественном транспорте. Об этом НГС рассказали кондукторы, работающие на трамвайных маршрутах.
Днем 21 ноября в Ленинском районе Новосибирска собрались люди, выступающие против QR-кодов и обязательной вакцинации. Пришедшие спели «Вставай, страна огромная» и возложили цветы к Вечному огню. Подробности — в фоторепортаже НГС.
Как избежать отстранения и сохранят ли зарплату, если вы откажетесь вакцинироваться? НГС разобрал с юристом права работодателя и сотрудников.
Ковидные ограничения вызвали к жизни какой-то принципиально новый тип борцов за права человека. Теперь об этих самых правах говорят люди, которых еще не так давно было трудно заподозрить не то что в оппозиционности, а просто в интересе к политике. Но интерес этот носит очень странный характер. Подробности — в колонке обозревателя НГС Стаса Соколова.