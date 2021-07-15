Потеря памяти и снижение интеллекта: как ковид влияет на психику человека — объясняет эксперт

Новосибирцы после ковида теряют память и замечают снижение интеллекта
В Новосибирске по-прежнему в разгаре третья волна коронавируса — ежедневная выявляемость приближается к цифрам в 200 человек в сутки. Ковид бьет не только по легким, вызывая пневмонию, но и оказывает серьезное влияние на психику человека.
Главный врач психиатрической больницы
Публикуем ответы на вопросы, которые заинтересовали новосибирцев.
Влияет ли коронавирусная инфекция на психическое здоровье человека?
— С проблемой изменения психического здоровья населения столкнулись не только психиатры, но и врачи стационаров инфекционных госпиталей. Ковид оказывает влияние и во время болезни, и после клинического излечения.
Какие именно изменения видят врачи и как часто они встречаются?
— Статистика накоплена не только нашими врачами, но и специалистами других регионов. Не все граждане, которые перенесли коронавирусную инфекцию, испытывают потребность в наблюдении и лечении психиатров. В большей степени в помощи нуждаются лица пожилые. До 50% с лишним мы имеем расстройства невротического регистра. То есть различные виды тревожных расстройств, панические атаки, депрессивные расстройства, неврозы, навязчивость, различные фобии. И у менее 1% пациентов встречаются психозы. Их тоже несколько групп. Первая сопровождается помрачением сознания, галлюцинациями. И вторая группа протекает на фоне интоксикации и очень напоминает делирии (нарушение нормальной работы мозга. — Прим. ред.) как алкогольные, так и при других серьезных заболеваниях, таких как туберкулез, грипп. Они сопровождаются помрачением сознания, нарушением восприятия. Могут быть попытки убегать, агрессия, защита от каких-то преследователей и страхов. Также зафиксированы психозы, протекающие с шизофреноподобной симптоматикой, галлюцинациями. Такой пациент может представлять опасность и для себя, и для окружающих.
Какие последствия ковида чаще всего наблюдаются у пациентов?
— Для психики — это когнитивные нарушения. Снижение памяти и снижение интеллектуальных функций. Восстановление происходит очень медленно — от 4 до 8 и более месяцев.
Пожилые люди чаще получают осложнения, чем молодые?
— Пожилые люди изначально имеют когнитивные нарушения — снижение памяти, интеллекта. После перенесенной ковид-инфекции мы зачастую видим значительное снижение, когда ранее пациенты, которые могли себя обслуживать, после болезни становятся беспомощными и дементными. Молодые также получают осложнения. Мы проанализировали пациентов, которые обратились в нашу амбулаторную службу. Самый большой процент среди обратившихся — 5,4% — это именно когнитивные нарушения.
Много ли это?
— Оценить сложно. В нашей базе есть те, кому оказывают анонимную помощь. А мы делали подсчеты именно среди амбулаторных пациентов. Остальные люди либо просто не обращаются или ищут помощи любой другой.
После ковида раздражают кашляющие люди. Что это?
— Для всех из-за сложившейся ситуации повышается внутреннее раздражение. Должен быть внутренний самоконтроль. Нужно быть готовым перенести эти невзгоды достойно: рассуждать рационально и различать истинную опасность. Нужно соблюдать строгие противоэпидемические правила.
Отмечаете ли вы увеличение попыток суицидов из-за коронавируса?
— Я бы отнесла это к категории мифов. Сейчас информации такой нет. Попытки могут быть вызваны обычными житейскими ситуациями.
Куда идти за бесплатной психиатрической помощью?
Для жителей левого берега — диспансерное отделение на улице Котовского, 5/2. Для правого берега — улица Светлая, 86. Там же расположен и кабинет медико-социальной помощи, который сейчас запустил программы для реабилитации тех, кто перенес ковид. Также существует круглосуточный телефон доверия:
Жители Новосибирской области чаще всего заражаются ковидом в местах общественного питания и магазинах, рассказали в Роспотребнадзоре.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области на фабрике мороженого «Гроспирон» нашли очаг коронавируса — руководству предприятия пришлось приостановить производство.