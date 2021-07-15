Потеря памяти и снижение интеллекта: как ковид влияет на психику человека — объясняет эксперт

Влияет ли коронавирусная инфекция на психическое здоровье человека?

— С проблемой изменения психического здоровья населения столкнулись не только психиатры, но и врачи стационаров инфекционных госпиталей. Ковид оказывает влияние и во время болезни, и после клинического излечения.



Какие именно изменения видят врачи и как часто они встречаются?

— Статистика накоплена не только нашими врачами, но и специалистами других регионов. Не все граждане, которые перенесли коронавирусную инфекцию, испытывают потребность в наблюдении и лечении психиатров. В большей степени в помощи нуждаются лица пожилые. До 50% с лишним мы имеем расстройства невротического регистра. То есть различные виды тревожных расстройств, панические атаки, депрессивные расстройства, неврозы, навязчивость, различные фобии. И у менее 1% пациентов встречаются психозы. Их тоже несколько групп. Первая сопровождается помрачением сознания, галлюцинациями. И вторая группа протекает на фоне интоксикации и очень напоминает делирии (нарушение нормальной работы мозга. — Прим. ред.) как алкогольные, так и при других серьезных заболеваниях, таких как туберкулез, грипп. Они сопровождаются помрачением сознания, нарушением восприятия. Могут быть попытки убегать, агрессия, защита от каких-то преследователей и страхов. Также зафиксированы психозы, протекающие с шизофреноподобной симптоматикой, галлюцинациями. Такой пациент может представлять опасность и для себя, и для окружающих.