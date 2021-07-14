На фабрике мороженого «Гроспирон» под Новосибирском зафиксировали очаг коронавируса

В Новосибирской области на фабрике мороженого «Гроспирон» нашли очаг коронавируса — руководству предприятия пришлось приостановить производство.
Сегодня губернатор Новосибирской области во время прямого эфира в официальной группе Правительства в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что на прошлой неделе на одном из новосибирских предприятий ковидом заболели рабочие.
— На прошлой неделе был характерный прецедент, когда пришлось остановить предприятие пищевой промышленности из-за того, что там возник очаг коронавируса, который был занесен из семьи. Люди элементарно не соблюли меры предосторожности, не прошли предсменный контроль. Целый коллектив остался без работы. В этой ситуации следует ожидать от руководителя более настойчивой позиции по отношению к своим работникам, — отметил губернатор.
Источник НГС сообщил, что инцидент произошел на фабрике мороженого «Гроспирон», которая расположена в Искитимском районе.
— Меньше 20% коллектива было вакцинировано. Опасность заключается в том, что массовая заболеваемость рабочих влияет на производственные процессы. Был факт остановки производства на какое-то время, — рассказал источник НГС.
Корреспондент НГС обратился к руководству фабрики с просьбой прокомментировать, почему возникли проблемы с предсменным контролем. В отделе кадров сообщили, что руководитель компании на момент публикации отсутствует на месте и готов дать комментарий после 23 июля.
По данным сервиса «Контур.Фокус», на предприятии работает 291 человек. Выручка ООО «Фабрика Мороженого "Гроспирон"» в 2020 году составила 1,4 миллиарда рублей (в
Редакция НГС направила запрос в Роспотребнадзор по ситуации.
В сентябре НГС рассказывал о вспышки ковида в общежитии РАНХиГС — тогда общежития студентам разрешали покидать только на два часа.