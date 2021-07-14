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На фабрике мороженого «Гроспирон» под Новосибирском зафиксировали очаг коронавируса

На предприятии работает 291 человек

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Из-за коронавируса руководство было вынуждено приостановить производство

Из-за коронавируса руководство было вынуждено приостановить производство

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В Новосибирской области на фабрике мороженого «Гроспирон» нашли очаг коронавируса — руководству предприятия пришлось приостановить производство.

Сегодня губернатор Новосибирской области во время прямого эфира в официальной группе Правительства в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что на прошлой неделе на одном из новосибирских предприятий ковидом заболели рабочие.

— На прошлой неделе был характерный прецедент, когда пришлось остановить предприятие пищевой промышленности из-за того, что там возник очаг коронавируса, который был занесен из семьи. Люди элементарно не соблюли меры предосторожности, не прошли предсменный контроль. Целый коллектив остался без работы. В этой ситуации следует ожидать от руководителя более настойчивой позиции по отношению к своим работникам, — отметил губернатор.

Источник НГС сообщил, что инцидент произошел на фабрике мороженого «Гроспирон», которая расположена в Искитимском районе.

— Меньше 20% коллектива было вакцинировано. Опасность заключается в том, что массовая заболеваемость рабочих влияет на производственные процессы. Был факт остановки производства на какое-то время, — рассказал источник НГС.

Корреспондент НГС обратился к руководству фабрики с просьбой прокомментировать, почему возникли проблемы с предсменным контролем. В отделе кадров сообщили, что руководитель компании на момент публикации отсутствует на месте и готов дать комментарий после 23 июля.

СЮЖЕТ

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По данным сервиса «Контур.Фокус», на предприятии работает 291 человек. Выручка ООО «Фабрика Мороженого "Гроспирон"» в 2020 году составила 1,4 миллиарда рублей (в 2019-м — 1,2 миллиарда рублей), чистая прибыль — 103,6 миллиона рублей. Компания ФМ «Гроспирон» зарегистрирована 22 октября 2009 года в Искитиме. Управляющим является Константин Мальчиков. 100-процентным учредителем выступает ООО «Фирма "Гроспирон"». Конечные владельцы: Валерий Корнев (33%), Сергей Сапожников (33%), Константин Метелкин (33%).

Редакция НГС направила запрос в Роспотребнадзор по ситуации.

В сентябре НГС рассказывал о вспышки ковида в общежитии РАНХиГС — тогда общежития студентам разрешали покидать только на два часа.

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предприятиекоронавирусочаг заболевания
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