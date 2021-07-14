На фабрике мороженого «Гроспирон» под Новосибирском зафиксировали очаг коронавируса

В Новосибирской области на фабрике мороженого «Гроспирон» нашли очаг коронавируса — руководству предприятия пришлось приостановить производство.



Сегодня губернатор Новосибирской области во время прямого эфира в официальной группе Правительства в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что на прошлой неделе на одном из новосибирских предприятий ковидом заболели рабочие.

— На прошлой неделе был характерный прецедент, когда пришлось остановить предприятие пищевой промышленности из-за того, что там возник очаг коронавируса, который был занесен из семьи. Люди элементарно не соблюли меры предосторожности, не прошли предсменный контроль. Целый коллектив остался без работы. В этой ситуации следует ожидать от руководителя более настойчивой позиции по отношению к своим работникам, — отметил губернатор.