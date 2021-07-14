Губернатор НСО назвал моральным правом желание работодателей привить от ковида своих сотрудников

В Новосибирской области пока не намерены вводить обязательную вакцинацию, но при этом губернатор НСО Андрей Травников заявил о моральном праве работодателей на введение жестких мер на предприятиях.

Об этом сегодня, 14 июля, рассказал во время прямого эфира в официальной группе Правительства в соцсети «ВКонтакте».

— Вакцинация — это решение добровольное. Хотя в связи с тем, что это общественная безопасность и общественное здоровье, мы прорабатывали возможность введения обязательной вакцинации, все необходимые проекты и решения подготовлены. Но в связи с тем, что новосибирцы сегодня активно идут на прививки, мы считаем, что без такой жесткой меры мы сможем обеспечить и поддержать необходимые темпы прививочной кампании. Хотя это не исключает более жесткого подхода руководителей предприятий и организаций. Но их тоже можно понять, свобода выбора — свобода выбора. Но когда на кону работоспособность предприятий и целых коллективов, они имеют моральное право на такое решение, — сказал губернатор НСО Андрей Травников.