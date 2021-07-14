Губернатор НСО назвал моральным правом желание работодателей привить от ковида своих сотрудников

В Новосибирской области пока не намерены вводить обязательную вакцинацию, но при этом губернатор НСО Андрей Травников заявил о моральном праве работодателей на введение жестких мер на предприятиях.
Об этом сегодня, 14 июля, рассказал во время прямого эфира в официальной группе Правительства в соцсети «ВКонтакте».
— Вакцинация — это решение добровольное. Хотя в связи с тем, что это общественная безопасность и общественное здоровье, мы прорабатывали возможность введения обязательной вакцинации, все необходимые проекты и решения подготовлены. Но в связи с тем, что новосибирцы сегодня активно идут на прививки, мы считаем, что без такой жесткой меры мы сможем обеспечить и поддержать необходимые темпы прививочной кампании. Хотя это не исключает более жесткого подхода руководителей предприятий и организаций. Но их тоже можно понять, свобода выбора — свобода выбора. Но когда на кону работоспособность предприятий и целых коллективов, они имеют моральное право на такое решение, — сказал губернатор НСО Андрей Травников.
Губернатор также подчеркнул, что на прошлой неделе на одном из новосибирских предприятий возник очаг коронавируса. Название предприятия он не упомянул.
— На прошлой неделе был характерный прецедент, когда пришлось остановить предприятие пищевой промышленности из-за того, что там возник очаг коронавируса, который был занесен из семьи. Люди элементарно не соблюли меры предосторожности, не прошли предсменный контроль. Целый коллектив остался без работы. В этой ситуации следует ожидать от руководителя более настойчивой позиции по отношению к своим работникам, — отметил губернатор.
Сегодня в ТРЦ «Аура» выстроилась очередь из нескольких десятков сибиряков в мобильный пункт вакцинации. В конце прошлой недели в область поступила очередная партия вакцины.