В Новосибирскую область доставили 11 700 доз вакцины «Спутник V»

В Новосибирскую область доставили новую партию вакцины от коронавируса
Вчера, 11 июля, в Новосибирскую область привезли новую партию вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).
— Последнее поступление — 11 июля, 11 700 доз Гам-Ковид-Вак. Первым компонентом привиты 506 220 человек, двукратно — 255 643, — заявил сегодня, 12 июля, министра здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во время оперативного совещания в правительстве.
За все время пандемии ковидом в НСО заболели 48 958 человек, 42 802 выписали с выздоровлением. За последние сутки коронавирус обнаружили у 173 пациентов, 261 жителей региона госпитализировали с подозрением на ковид. Сейчас в области развернуто 99 стационарных пунктов вакцинации.
На прошлой неделе, 8 июля, стало известно, что в Новосибирской области упал темп вакцинации. Министр здравоохранения объяснил это тем, что вакцина расходуется.