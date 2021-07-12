12 июля понедельник
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 3/10
usd 74.47
eur 88.14
Тема дняПереехали в Калининград. Какие там цены на жилье?

Все новости

Все новости

В Новосибирскую область доставили 11 700 доз вакцины «Спутник V»

Всего в регионе коронавирусом заболели 48 958 человек

50
Обсудить

Поделиться

В Новосибирской области действует 99 стационарных пунктов вакцинации

В Новосибирской области действует 99 стационарных пунктов вакцинации

Поделиться

В Новосибирскую область доставили новую партию вакцины от коронавируса

Вчера, 11 июля, в Новосибирскую область привезли новую партию вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

— Последнее поступление — 11 июля, 11 700 доз Гам-Ковид-Вак. Первым компонентом привиты 506 220 человек, двукратно — 255 643, — заявил сегодня, 12 июля, министра здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во время оперативного совещания в правительстве.

За все время пандемии ковидом в НСО заболели 48 958 человек, 42 802 выписали с выздоровлением. За последние сутки коронавирус обнаружили у 173 пациентов, 261 жителей региона госпитализировали с подозрением на ковид. Сейчас в области развернуто 99 стационарных пунктов вакцинации.

На прошлой неделе, 8 июля, стало известно, что в Новосибирской области упал темп вакцинации. Министр здравоохранения объяснил это тем, что вакцина расходуется.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

вакцинациякоронавирус«Спутник V»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...