Где новосибирцы чаще всего заражаются ковидом? Отвечает Роспотребнадзор

Чаще всего новосибирцы заражаются коронавирусом в магазинах и кафе
Жители Новосибирской области чаще всего заражаются ковидом в местах общественного питания и магазинах, рассказали в Роспотребнадзоре.
Всего за июнь 2021 года было выявлено 3525 случаев коронавируса в области, и около 40% из них новосибирцы получили в ресторанах и кафе.
— При проведении эпидрасследования случаев заболеваний установлено, что наиболее часто инфицирования происходят при посещении общественных мест, преимущественно предприятий торговли и общественного питания — 38,1%, на втором месте заражение в семейных очагах по контакту с больными родственниками — 24,8%, и у 18,6% заражение произошло на работе, — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
За июнь Роспотребнадзор проверил 1434 субъекта, на 60 из них были выявлены нарушения. Чаще всего на предприятиях отсутствует оборудование для обеззараживания воздуха, персонал не обеспечивают средствами индивидуальной защиты и нарушается дезинфекционный режим.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области на фабрике мороженого «Гроспирон» нашли очаг коронавируса — руководству предприятия пришлось приостановить производство.