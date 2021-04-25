Потеряла ногу и... вышла в купальнике на сцену: история чемпионки, которая победила рак и предрассудки

— Задавайте любые вопросы, я спокойно могу говорить обо всем, — сразу предупредила Ольга. И правда, она без волнения рассказывает и о своей болезни, и о том, как оказалась без ноги, и о том, как впервые вышла на сцену в купальнике перед сотнями зрителей.



Тогда, в начале 90-х , девочка даже не представляла, через какие испытания ей предстоит пройти. Родители берегли дочку и не рассказывали ей всю правду, но сами порой не выдерживали и рыдали возле ее кровати, а отец оглох на одно ухо от стресса. Когда врачи отказались лечить девочку, ее дядя, сам врач, добился приема в Обнинске, в Научно-исследовательском институте медицинской радиологии.



— Это был 1991 год. Мы везли в Москву чемодан с белком крови, чемодан с едой. Препарат, которым меня лечили тогда, был экспериментальным. Я сутками должна была лежать под этой капельницей. Всё это время меня тошнило, я чувствовала себя какой-то серой тряпочкой, на утро просто встать с кровати было тяжело, — вспоминает Ольга.

