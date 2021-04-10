Сотрудники НГС сделали генетический тест и узнали, как их организм справится с ковидом. Итоги эксперимента

Генетическая предрасположенность в контексте коронавирусной инфекции обсуждается с начала пандемии. У пациентов с некоторыми заболеваниями коронавирус протекает тяжелее (здесь можно прочитать, кто наиболее подвержен сложному течению). А есть люди, которые переносят ковид бессимптомно. Среди них есть и пожилые.



Клиника «Санитас» разработала свою генетическую панель, которая позволяет определить, как может протекать коронавирусная инфекция у конкретного человека и какие могут быть последствия.

Как проводится исследование