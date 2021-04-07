«Думайте о другом ребёнке. Этого можете накрыть пеленочкой и забыть»: история Таси с СМА

Открывать сбор на «Золгенсму» родители Таси не решались: неудобно было просить помощи, думали, вдруг получится быстро получить «Спинразу», а когда открыли (в июне прошлого года), то маленькими шагами, при помощи разных фондов, процесс пошел.



— Было сложно сказать, что нам надо столько денег, к тому же кризис: на предприятиях нет денег. Сейчас собрано более 130 миллионов. Сколько мы отсылали писем по разным организациям и частным лицам — из тысячи около 10 ответов было! Самая большая сумма перечисления по нашим просьбам — 1 миллион рублей, а всё остальное собрано по 10, 50, 100 рублей простыми людьми. То есть у нас народный сбор, без больших пожертвований. Теперь, когда большая часть суммы есть, всё кажется уже более реальным. К тому же теперь есть доверие: в начале сбора его очень сложно получить, — делится Елена.



Теперь, с начала 2021 года, в России создан фонд «Круг добра», который должен помогать таким семьям по всей стране, но пока никто не знает механизм его работы. Елена думает, что регион должен будет подавать информацию, сколько в нем детей, которые нуждаются в дорогостоящем лечении, и какие-то ведомства должны это контролировать, а не родители.



Мама Таси надеется, что в будущем детям со СМА будут помогать сразу, с рождения, после постановки диагноза — может, фонд в этом действительно поможет, предполагает она.



— В Европе, например в Польше, если родители являются носителями таких генов, то в начале беременности им делают диагностику, а когда ребенок рождается уже со СМА, то ему сразу, в течение трех дней жизни, ставится «Спинраза». Дети потом ничем не отличаются от других. Не знаю, когда у нас до такого дойдёт.



Как жила Тася, пока ее родители сражались



СМА сильно проявляет себя в шесть месяцев — так было и у Таси. Правая рука девочки слабела постепенно: она никогда не держала игрушки — нет хватательного рефлекса. В шесть месяцев девочка полностью стала обездвиженной и стали проявляться проблемы с дыханием.



— Пневмония — это самое страшное, что может быть для детей со СМА. Скапливается мокрота, образуется застой, и может быть смертельный исход. У Таси было две пневмонии. В июле она слюнями захлебнулась. Мы перестали гулять, потому что мокроты у нее стало всё больше и больше. И дома она стала больше зависимой от НИВЛ, а раньше мы много по квартире перемещались, — говорит Елена.