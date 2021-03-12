Коронавирус повышает риск заболеть туберкулезом. Список опасных и подозрительных симптомов

Врачи из Новосибирска сообщили о риске развития туберкулеза у переболевших ковидом
В обновленной методичке Минздрава РФ написано, что после перенесенного
Расшифровываем методичку
В последней версии — № 10 — временных рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению
— Последствия заражения COVID-19 у больных туберкулезом до конца неясны, но уже появляются первые публикации, свидетельствующие, что наличие туберкулезной инфекции, в том числе латентной, утяжеляет течение
Переводим: если человек с туберкулезом в «спящей» форме заболевает коронавирусной инфекцией, то он тяжело переносит болезнь, а туберкулез при этом может перейти из «спящей» стадии в опасную активную.
Есть угроза и для тех, кто не болеет туберкулезом. Минздрав утверждает, что после перенесенного
— Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем, — говорится в методичке.
Почему риск заражения туберкулезом повышается
Пульмонолог и терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко объясняет, что если человек не восполняет дефицит витаминов, минералов и белка в организме после перенесенной коронавирусной инфекции, то риск заражения туберкулезом действительно возрастает:
— Любая пневмония — это иммунодефицитное состояние, поэтому после коронавирусной инфекции может быть не только туберкулез, но и рецидивы пневмонии, в том числе бактериальной.
Терапевт «Здравицы» Ирина Аманатова говорит, что среди ее пациентов случаев туберкулеза после
— Часто коронавирусная инфекция сопровождается пневмонией и последующим фиброзом легких. В пораженные легкие возбудителю туберкулеза гораздо легче внедриться, особенно это актуально для пациентов с поражением легких более 50%. Таких больных нужно обязательно динамически наблюдать, приглашать на осмотры, делать КТ-контроль, чтобы ничего не пропустить. Есть еще один момент: в период пандемии приостановились многие мероприятия, в том числе диспансеризация. А туберкулез легких на начальных стадиях может выявить флюорография, так как клинические проявления чаще всего появляются, когда процесс уже запущен. Поэтому ежегодная флюорография по-прежнему остается важным и обязательным обследованием для любого человека.
Терапевт «Здравицы» Варвара Веретюк считает, что в первую очередь повысится выявляемость туберкулеза, потому что многие люди проходили исследования из-за коронавируса — рентген, КТ. А туберкулез может в течение нескольких лет протекать незамеченным, без каких-либо симптомов.
— Именно поэтому нам и рекомендуют раз в год делать ФЛГ: человек может себя прекрасно чувствовать, а на снимке выявляются характерные изменения. Лучше вылечить туберкулез до того, как он как-то себя проявит. Думаю, стоит ожидать прироста случаев туберкулеза после пандемии за счет выявляемости. К примеру, у некоторых пациентов, переносивших коронавирусную инфекцию, выявляли фиброз по данным КТ, который был связан с другими заболеваниями легких. Связан ли сам ковид с риском развития туберкулеза — пока таких данных нет, есть только предположения некоторых экспертов.
Терапевт сети многопрофильных клиник «Смитра» Ольга Сбитнева тоже уверена, что всё дело в выявляемости:
— Туберкулез — это медленная инфекция, формируется месяцами, если не брать во внимание ситуацию, когда у человека значительно снижен иммунитет. Видимо, было несколько случаев, когда нашли туберкулез при выполнении КТ или ФЛГ после ковида. Люди стали чаще обследоваться, поэтому, на мой взгляд, стали чаще находить и туберкулез.
Ольга Сбитнева говорит, что если у человека на фоне ковида были выраженные изменения в легких на ФЛГ или КТ, то какие-то мелкие туберкулезные изменения могли просто не заметить.
— А когда ковидные дела разрешались, туберкулезный очаг оставался на рентгене, потому что большинство антибиотиков на него не действуют, видимо, поэтому и появились такие идеи в методических рекомендациях. Мне кажется, еще рано делать выводы в этом вопросе, потому что пока мало информации, — настаивает врач.
Симптомы коронавируса и туберкулеза (одинаковые и разные)
Эксперты подчеркивают, что туберкулез часто протекает бессимптомно, но может проявиться, если иммунная система занята чем-то другим.
— Например, если туберкулез был латентным, «спящим», то после ковида он может как-то проявиться на фоне снижения иммунитета. В группе особого внимания также находятся люди с измененной реактивностью иммунной системы, например женщины после родов, люди с иммунодефицитом либо получающие препараты, подавляющие иммунитет, — приводит примеры Варвара Веретюк.
Терапевт «Здравицы» Ирина Непомнящих говорит, что неспецифические симптомы туберкулеза — это субфебрильная температура (
— Потом начинается кашель и кровохарканье, но это тоже неспецифические симптомы: они могут быть даже при пневмонии. При закрытой форме пациент не выделяет бактерии в окружающую среду, такие пациенты не опасны для окружающих, не заразны. Если ФЛГ вызвала вопросы, то пациента отправляют к онкологу, фтизиатру, чтобы уточнить диагноз. Часто назначают МСКТ. Еще пациент сдает общий анализ мочи, крови, мокроту трехкратно на бактерии туберкулеза и просто общий анализ мокроты, — объясняет Ирина Непомнящих порядок действий при подозрении на туберкулез.
В методических рекомендациях Минздрава отмечается, что симптомы
— При туберкулезе симптомы в большинстве случаев развиваются постепенно, но может быть и острое течение заболевания. Оба заболевания могут протекать одновременно, утяжеляя течение друг друга.
Можно ли по анализу крови заподозрить туберкулез
По анализу крови бывает всё в порядке, но иногда повышена СОЭ. Еще может быть лейкоцитоз и сдвиг лейкоцитарной формулы влево, что может быть и при другой бактериальной инфекции.
Для исключения туберкулеза врачи рекомендуют сдавать другие анализы, в том числе трехкратное исследование мокроты на наличие кислотоустойчивых бактерий, выявление маркеров ДНК Mycobacterium tuberculosis методом ПЦР.
Как уберечь себя от туберкулеза
Варвара Веретюк говорит, что в любом случае важна профилактика туберкулеза, в том числе здоровый образ жизни, правильное питание, профилактические обследования: для взрослых — флюорография, для детей — проба Манту либо Диаскинтест (тоже кожная проба, но с другими компонентом), а также вакцинация БЦЖ как защита от тяжелых форм заболевания.
— У населения до сих пор есть заблуждения по поводу туберкулеза: его считают постыдным заболеванием неблагополучных людей из социальных низов. Но это не так: туберкулез сейчас весьма распространен в нашей стране, и любой человек может заразиться, — предупреждает терапевт.
Ольга Сбитнева также отмечает, что в нашем регионе по-прежнему сохраняется высокая заболеваемость по туберкулезу и вне зависимости от того, была коронавирусная инфекция или нет, всем рекомендуется регулярно обследоваться на наличие этого заболевания.
Сколько новосибирцев болеет туберкулезом
По данным регионального Минздрава, в Новосибирской области
С активными формами туберкулеза на диспансерном учете в противотуберкулезных медицинских организациях
— По данным 2020 года, из числа впервые выявленных пациентов основная доля приходится на молодой трудоспособный возраст
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Ольга Сбитнева — терапевт, гастроэнтеролог сети многопрофильных клиник «Смитра». Стаж работы — более