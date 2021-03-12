Коронавирус повышает риск заболеть туберкулезом. Список опасных и подозрительных симптомов

— Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем, — говорится в методичке.

Почему риск заражения туберкулезом повышается

Пульмонолог и терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко объясняет, что если человек не восполняет дефицит витаминов, минералов и белка в организме после перенесенной коронавирусной инфекции, то риск заражения туберкулезом действительно возрастает:



— Любая пневмония — это иммунодефицитное состояние, поэтому после коронавирусной инфекции может быть не только туберкулез, но и рецидивы пневмонии, в том числе бактериальной.



Терапевт «Здравицы» Ирина Аманатова говорит, что среди ее пациентов случаев туберкулеза после COVID-19 пока не было, но в теории это возможно:



— Часто коронавирусная инфекция сопровождается пневмонией и последующим фиброзом легких. В пораженные легкие возбудителю туберкулеза гораздо легче внедриться, особенно это актуально для пациентов с поражением легких более 50%. Таких больных нужно обязательно динамически наблюдать, приглашать на осмотры, делать КТ-контроль, чтобы ничего не пропустить. Есть еще один момент: в период пандемии приостановились многие мероприятия, в том числе диспансеризация. А туберкулез легких на начальных стадиях может выявить флюорография, так как клинические проявления чаще всего появляются, когда процесс уже запущен. Поэтому ежегодная флюорография по-прежнему остается важным и обязательным обследованием для любого человека.