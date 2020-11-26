В аптеках продают экспресс-тесты на коронавирус — результат за 15 минут. Можно ли им верить? Эксперимент НГС

Сначала горожане заметили тесты на антитела к коронавирусу в аптеке на Морском проспекте — один набор для самостоятельного исследования стоил там 1450 рублей. Позже экспресс-тесты появились и в других аптеках Новосибирска. Горожане начали обсуждать, что их якобы производит «Вектор». Кто-то тестировал себя и выкладывал в соцсети фотографии с результатом, что у него обнаружены иммуноглобулины M и G.

В пресс-службе Роспотребнадзора на запрос НГС ответили, что ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» не занимается производством экспресс-тестов на вирус SARS-CoV-2 и не имеет отношения к упомянутой аптечной продукции. Хотя 24 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова, как передает «Интерфакс», заявила, что в России вводятся в оборот экспресс-тесты на COVID-19, которые позволяют определить наличие вируса в течение 15–20 минут.

Журналист НГС купил такой экспресс-тест: цена была такой же, производитель тоже оказался новосибирским — Imbian. На сайте этой компании говорится, что производство расположено в наукограде Кольцово, они занимаются производством и продажей диагностических наборов и тест-систем, а также являются дистрибьютором российских и иностранных производителей.