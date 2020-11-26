В аптеках продают экспресс-тесты на коронавирус — результат за 15 минут. Можно ли им верить? Эксперимент НГС

В аптеки Новосибирска завезли экспресс-тесты на коронавирус
В свободной продаже появились экспресс-тесты на антитела к коронавирусной инфекции — теперь каждый новосибирец может протестировать себя в домашних условиях. Как устроены такие быстрые тесты, можно ли доверять результату и что именно он показывает — разбираемся вместе с медицинским обозревателем НГС Марией Тищенко и врачом Клиники восстановительной медицины Альбиной Никитиной.
Имейте в виду, что иммуноглобулины M в среднем появляются не ранее чем через 7–10 дней от начала заражения, G — не ранее 20–21 дня (но бывают и отступления).
Что за экспресс-тесты на ковид
Сначала горожане заметили тесты на антитела к коронавирусу в аптеке на Морском проспекте — один набор для самостоятельного исследования стоил там 1450 рублей. Позже экспресс-тесты появились и в других аптеках Новосибирска. Горожане начали обсуждать, что их якобы производит «Вектор». Кто-то тестировал себя и выкладывал в соцсети фотографии с результатом, что у него обнаружены иммуноглобулины M и G.
В пресс-службе Роспотребнадзора на запрос НГС ответили, что ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» не занимается производством экспресс-тестов на вирус SARS-CoV-2 и не имеет отношения к упомянутой аптечной продукции. Хотя 24 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова, как передает «Интерфакс», заявила, что в России вводятся в оборот экспресс-тесты на COVID-19, которые позволяют определить наличие вируса в течение 15–20 минут.
Журналист НГС купил такой экспресс-тест: цена была такой же, производитель тоже оказался новосибирским — Imbian. На сайте этой компании говорится, что производство расположено в наукограде Кольцово, они занимаются производством и продажей диагностических наборов и тест-систем, а также являются дистрибьютором российских и иностранных производителей.
В системе «Контур.Фокус» можно найти три компании, в названии которых фигурирует слово Imbian: «Имбиан лаб» (директор Андрей Марков), «Имбиан трейд» (директор Артём Барсуков), «Имбиан» (директор Андрей Марков). Все зарегистрированы в 2019 году по одному и тому же адресу на Красном проспекте. В учредителях фигурируют еще три человека — Феликс Кацман (он также возглавляет томское ООО «Теннисный клуб», ООО «Теннисный клуб-Новосибирск», Федерацию тенниса Томской области), Яна и Алина Кривенчук.
Барсуков ранее также руководил ООО «Кухня», которое занималось оптовой торговлей бытовыми электротоварами. Марков числится руководителем как минимум 18 компаний и участвует в разном качестве в 29 компаниях.
Можно ли верить экспресс-тесту на коронавирус
Врач Альбина Никитина считает, что с помощью таких тестов можно получить достаточно точный результат:
— Тест на беременность ведь можно делать в домашних условиях. Идея здесь та же самая.
В инструкции указывается, что чувствительность и специфичность теста высокие. Там же написано, что набор предназначен для медицинских учреждений и врачей. Поясняется, как интерпретировать результаты, что этот тест — вспомогательное средство в диагностике, и когда формируются антитела.
В набор такого экспресс-теста входят: спиртовая салфетка, скарификатор, инструкция, планшетка, на которой появится результат (тест-кассета).
— В инструкции мы видим, для чего предназначен тест, основные характеристики, меры предосторожности. Есть тест-системы без скарификаторов. В этот набор входит старый скарификатор, с которым процедура очень болезненная, — рассказывает Альбина Никитина.
Сначала нужно протереть палец спиртовой салфеткой — для дезинфекции.
С первого раза проколоть мой палец таким скарификатором не получилось, но при этом боль чувствовалась, хотя я обычно терпеливо сдаю кровь из пальца. Вторая попытка тоже не увенчалась успехом. В итоге у меня остался небольшой прокол, кровь из которого не пошла. Палец начал сильно болеть. А мой врач пошла за современным скарификатором, который колет так, как будто выстреливает из пистолета — молниеносно и не больно.
Конечно, такие скарификаторы вряд ли есть у кого-то дома, поэтому если вы купили тест-систему без скарификатора или со старым инструментом, которым трудно уколоть, то сложно представить, как это всё будет проходить. Но в целом пройти такой тест в домашних условиях вполне возможно. Только нужно решить проблему с проколом пальца.
Кровь можно набрать с помощью пипетки, которая тоже есть в комплекте, либо поднести палец к тест-кассете, чтобы капля упала туда, куда нужно.
На кровь в тест-кассете нужно налить две-три капли буферного раствора, который и позволяет провести анализ. Далее нужно засечь 15 минут и посмотреть на результат.
Врач Альбина Никитина объяснила, как расшифровать результаты:
— Если только возле С появилась полоска, значит, результат отрицательный. Если С и M, значит, найдены ранние антитела, если С и G — это говорит о том, что вы давно переболели. Если появились все три полоски, значит, процесс болезни еще завершается, присутствуют два вида антител.
Альбина Никитина говорит, что сейчас пациенты умные: как правило, сдают анализы до прихода к врачу. Но был в практике и пациент, который решил скрыть свой положительный тест на коронавирус, хотя по другим анализам крови видно было, что у него острая воспалительная реакция вирусной этиологии, и в наше коронавирусное время, скорее всего, именно этот возбудитель является виновником данных изменений.
Кроме того, она добавляет, что после заболевания остается так называемая следовая воспалительная реакция и локализуется она в том органе, который до инфицирования коронавирусом уже был в хроническом воспалении. С учетом количества недообследованных пациентов на момент начала острого состояния сейчас будет много пациентов с такими длительными остаточными воспалительными реакциями. И эта работа на реабилитационном этапе для каждого индивидуальна и длительна.
Альбина Никитина — терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, психолог Клиники восстановительной медицины, член Российского общества диетологов и нутрициологов, член Российского союза диетологов. Стаж работы по специальности — более 15 лет.
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