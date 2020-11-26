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В аптеках продают экспресс-тесты на коронавирус — результат за 15 минут. Можно ли им верить? Эксперимент НГС

Журналист под присмотром врача проверила себя на COVID-19. Доктор объяснил, как трактовать результаты

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Для теста нужна капелька крови. Всё необходимое есть в наборе

Для теста нужна капелька крови. Всё необходимое есть в наборе

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В аптеки Новосибирска завезли экспресс-тесты на коронавирус

В свободной продаже появились экспресс-тесты на антитела к коронавирусной инфекции — теперь каждый новосибирец может протестировать себя в домашних условиях. Как устроены такие быстрые тесты, можно ли доверять результату и что именно он показывает — разбираемся вместе с медицинским обозревателем НГС Марией Тищенко и врачом Клиники восстановительной медицины Альбиной Никитиной.

Имейте в виду, что иммуноглобулины M в среднем появляются не ранее чем через 7–10 дней от начала заражения, G — не ранее 20–21 дня (но бывают и отступления).

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Что за экспресс-тесты на ковид

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Сначала горожане заметили тесты на антитела к коронавирусу в аптеке на Морском проспекте — один набор для самостоятельного исследования стоил там 1450 рублей. Позже экспресс-тесты появились и в других аптеках Новосибирска. Горожане начали обсуждать, что их якобы производит «Вектор». Кто-то тестировал себя и выкладывал в соцсети фотографии с результатом, что у него обнаружены иммуноглобулины M и G.

В пресс-службе Роспотребнадзора на запрос НГС ответили, что ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» не занимается производством экспресс-тестов на вирус SARS-CoV-2 и не имеет отношения к упомянутой аптечной продукции. Хотя 24 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова, как передает «Интерфакс», заявила, что в России вводятся в оборот экспресс-тесты на COVID-19, которые позволяют определить наличие вируса в течение 15–20 минут.

Журналист НГС купил такой экспресс-тест: цена была такой же, производитель тоже оказался новосибирским — Imbian. На сайте этой компании говорится, что производство расположено в наукограде Кольцово, они занимаются производством и продажей диагностических наборов и тест-систем, а также являются дистрибьютором российских и иностранных производителей.

В системе «Контур.Фокус» можно найти три компании, в названии которых фигурирует слово Imbian: «Имбиан лаб» (директор Андрей Марков), «Имбиан трейд» (директор Артём Барсуков), «Имбиан» (директор Андрей Марков). Все зарегистрированы в 2019 году по одному и тому же адресу на Красном проспекте. В учредителях фигурируют еще три человека — Феликс Кацман (он также возглавляет томское ООО «Теннисный клуб», ООО «Теннисный клуб-Новосибирск», Федерацию тенниса Томской области), Яна и Алина Кривенчук.

Барсуков ранее также руководил ООО «Кухня», которое занималось оптовой торговлей бытовыми электротоварами. Марков числится руководителем как минимум 18 компаний и участвует в разном качестве в 29 компаниях.

Врач Альбина Никитина тоже делала подобный экспресс-тест, но другого производителя

Врач Альбина Никитина тоже делала подобный экспресс-тест, но другого производителя

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Можно ли верить экспресс-тесту на коронавирус

Врач Альбина Никитина считает, что с помощью таких тестов можно получить достаточно точный результат:

— Тест на беременность ведь можно делать в домашних условиях. Идея здесь та же самая.

В инструкции указывается, что чувствительность и специфичность теста высокие. Там же написано, что набор предназначен для медицинских учреждений и врачей. Поясняется, как интерпретировать результаты, что этот тест — вспомогательное средство в диагностике, и когда формируются антитела.

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Так выглядит тест, который можно купить и сделать дома, хотя на упаковке написано, что он предназначен для медицинских организаций

Так выглядит тест, который можно купить и сделать дома, хотя на упаковке написано, что он предназначен для медицинских организаций

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В набор такого экспресс-теста входят: спиртовая салфетка, скарификатор, инструкция, планшетка, на которой появится результат (тест-кассета).

Это использованный набор от другого производителя — практически тот же состав, только в нем не было скарификатора

Это использованный набор от другого производителя — практически тот же состав, только в нем не было скарификатора

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— В инструкции мы видим, для чего предназначен тест, основные характеристики, меры предосторожности. Есть тест-системы без скарификаторов. В этот набор входит старый скарификатор, с которым процедура очень болезненная, — рассказывает Альбина Никитина.

Так выглядит всё необходимое для проведения теста

Так выглядит всё необходимое для проведения теста

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Сначала нужно протереть палец спиртовой салфеткой — для дезинфекции.

Взять кровь с помощью такого скарификатора нам не удалось: небольшой прокол был, но кровь не пошла, да и было больно

Взять кровь с помощью такого скарификатора нам не удалось: небольшой прокол был, но кровь не пошла, да и было больно

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С первого раза проколоть мой палец таким скарификатором не получилось, но при этом боль чувствовалась, хотя я обычно терпеливо сдаю кровь из пальца. Вторая попытка тоже не увенчалась успехом. В итоге у меня остался небольшой прокол, кровь из которого не пошла. Палец начал сильно болеть. А мой врач пошла за современным скарификатором, который колет так, как будто выстреливает из пистолета — молниеносно и не больно.

Скарификатор, которым удалось проколоть палец быстро и безболезненно

Скарификатор, которым удалось проколоть палец быстро и безболезненно

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Конечно, такие скарификаторы вряд ли есть у кого-то дома, поэтому если вы купили тест-систему без скарификатора или со старым инструментом, которым трудно уколоть, то сложно представить, как это всё будет проходить. Но в целом пройти такой тест в домашних условиях вполне возможно. Только нужно решить проблему с проколом пальца.

Этот тест без учета времени ожидания результата делается очень быстро

Этот тест без учета времени ожидания результата делается очень быстро

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Кровь можно набрать с помощью пипетки, которая тоже есть в комплекте, либо поднести палец к тест-кассете, чтобы капля упала туда, куда нужно.

Специальный раствор, необходимый для анализа. Потребуется всего пара капель, поэтому его можно либо использовать еще, либо выбросить

Специальный раствор, необходимый для анализа. Потребуется всего пара капель, поэтому его можно либо использовать еще, либо выбросить

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На кровь в тест-кассете нужно налить две-три капли буферного раствора, который и позволяет провести анализ. Далее нужно засечь 15 минут и посмотреть на результат.

У журналиста НГС не выявлено антител к коронавирусу — об этом говорит одна полоска около контрольной метки С. Предыдущие тесты на антитела (Мария тестировалась в разных клиниках, а также на работе) тоже были отрицательными

У журналиста НГС не выявлено антител к коронавирусу — об этом говорит одна полоска около контрольной метки С. Предыдущие тесты на антитела (Мария тестировалась в разных клиниках, а также на работе) тоже были отрицательными

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Врач Альбина Никитина объяснила, как расшифровать результаты:

— Если только возле С появилась полоска, значит, результат отрицательный. Если С и M, значит, найдены ранние антитела, если С и G — это говорит о том, что вы давно переболели. Если появились все три полоски, значит, процесс болезни еще завершается, присутствуют два вида антител.

Альбина Никитина говорит, что сейчас пациенты умные: как правило, сдают анализы до прихода к врачу. Но был в практике и пациент, который решил скрыть свой положительный тест на коронавирус, хотя по другим анализам крови видно было, что у него острая воспалительная реакция вирусной этиологии, и в наше коронавирусное время, скорее всего, именно этот возбудитель является виновником данных изменений.

Кроме того, она добавляет, что после заболевания остается так называемая следовая воспалительная реакция и локализуется она в том органе, который до инфицирования коронавирусом уже был в хроническом воспалении. С учетом количества недообследованных пациентов на момент начала острого состояния сейчас будет много пациентов с такими длительными остаточными воспалительными реакциями. И эта работа на реабилитационном этапе для каждого индивидуальна и длительна.

Альбина Никитина — терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, психолог Клиники восстановительной медицины, член Российского общества диетологов и нутрициологов, член Российского союза диетологов. Стаж работы по специальности — более 15 лет.

Ранее мы проводили тест-драйв набора для самовзятия биоматериала для выявления коронавирусной инфекции — посмотрите, как это сделать в домашних условиях.

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