Новосибирский врач рассказал, как достают батарейки из детей: 7 снимков того, что может проглотить ваш ребенок

Врачи достали батарейки и магниты из новосибирских детей
В Новосибирске врачи за последнюю неделю спасли двух малышей, которые проглотили батарейки. Заведующий эндоскопическим отделением Новосибирской областной больницы Евгений Дробязгин рассказал НГС, как часто дети глотают предметы и какие самые неожиданные инородные тела достают специалисты.
— Мы достаем инородные тела у пациентов детского возраста не только из дыхательных путей, из бронхов, но и из пищевода и желудка. По возрасту чаще всего это дети от
Из желудка и пищевода врачи чаще всего достают круглые батарейки и монетки.
— Редко бывает, но это самое неприятное — когда дети глотают детали магнитных конструкторов. Они между собой, естественно, примагничиваются, и их очень тяжело достать. Ребенок может их глотать в течение нескольких дней, и детали оказываются в разных отделах желудочно-кишечного тракта. И в данной ситуации могут вызвать пролежень, дефект стенки кишечника, что обычно приводит к тяжелым осложнениям, которые требуют именно хирургического лечения.
Время выполнения эндоскопической процедуры зависит индивидуально от каждого случая. Чем дольше инородное тело находится в организме, тем больше времени занимает удаление.
— Процедура проводится под наркозом, через рот заводится эндоскоп, проводится осмотр и с помощью специальных корзинок, петель и захваток инородный предмет достается. Если этот вариант невозможен, то используются более грубые приспособления. Если говорить о батарейках, то они вызывают не только воспаление, но из-за них еще возникает электрохимический ожог пищевода.
Среди самых необычных предметов, которые приходилось доставать врачам, — стеклянные шарики, заколки, карандаши, детали и одежда кукол, крестики, детали конструкторов.
— Ботинок куклы доставали. Потребуется ли хирургическое лечение — зависит от времени обращения в стационар и как быстро среагировали родители. Чаще всего они знают, что ребенок проглотил. Либо при них происходит, либо кто-то из старших братьев или сестер подсказывает. Родители должны быть бдительны. С каждым днем жизни ребенок становится более любознательным, ловким и шустрым и берет всё, до чего он может дотянуться. Нужно понимать, что ребенок будет пробовать это на вкус и пытаться проглотить. Все опасные предметы, в том числе мелкие, должны быть убраны.
В сентябре прошлого года НГС рассказывал, как новосибирские врачи спасли двухлетнюю девочку, упавшую с