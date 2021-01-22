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Новосибирский врач рассказал, как достают батарейки из детей: 7 снимков того, что может проглотить ваш ребенок

Возраст пациентов, которые часто попадают к эндоскопистам, — от 6 месяцев до 2–3 лет

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Чаще всего дети глотают круглые батарейки или монетки, но иногда в ход идут и колпачки с украшениями

Чаще всего дети глотают круглые батарейки или монетки, но иногда в ход идут и колпачки с украшениями

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Врачи достали батарейки и магниты из новосибирских детей

В Новосибирске врачи за последнюю неделю спасли двух малышей, которые проглотили батарейки. Заведующий эндоскопическим отделением Новосибирской областной больницы Евгений Дробязгин рассказал НГС, как часто дети глотают предметы и какие самые неожиданные инородные тела достают специалисты.

— Мы достаем инородные тела у пациентов детского возраста не только из дыхательных путей, из бронхов, но и из пищевода и желудка. По возрасту чаще всего это дети от 6 месяцев до 2–3 лет. Одинаково по количеству — мальчики и девочки. Дети познают мир через рот, и всё, что находится в сфере их досягаемости, то попадает в рот и, как правило, проглатывается. Если говорить об инородных телах дыхательных путей, то это чаще всего какие-то фрагменты пищи, всевозможные орехи, семена подсолнечника, горох. Редко когда это что-то неорганическое — например, скрепка или колпачок от ручки.

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Из желудка и пищевода врачи чаще всего достают круглые батарейки и монетки.

Дети с интересом глотают круглые батарейки (слева), а также детали конструкторов (справа)

Дети с интересом глотают круглые батарейки (слева), а также детали конструкторов (справа)

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— Редко бывает, но это самое неприятное — когда дети глотают детали магнитных конструкторов. Они между собой, естественно, примагничиваются, и их очень тяжело достать. Ребенок может их глотать в течение нескольких дней, и детали оказываются в разных отделах желудочно-кишечного тракта. И в данной ситуации могут вызвать пролежень, дефект стенки кишечника, что обычно приводит к тяжелым осложнениям, которые требуют именно хирургического лечения.

Семечки и фрагменты мелка были извлечены из бронхов (у разных детей)

Семечки и фрагменты мелка были извлечены из бронхов (у разных детей)

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Время выполнения эндоскопической процедуры зависит индивидуально от каждого случая. Чем дольше инородное тело находится в организме, тем больше времени занимает удаление.

— Процедура проводится под наркозом, через рот заводится эндоскоп, проводится осмотр и с помощью специальных корзинок, петель и захваток инородный предмет достается. Если этот вариант невозможен, то используются более грубые приспособления. Если говорить о батарейках, то они вызывают не только воспаление, но из-за них еще возникает электрохимический ожог пищевода.

Среди самых необычных предметов, которые приходилось доставать врачам, — стеклянные шарики, заколки, карандаши, детали и одежда кукол, крестики, детали конструкторов.

— Ботинок куклы доставали. Потребуется ли хирургическое лечение — зависит от времени обращения в стационар и как быстро среагировали родители. Чаще всего они знают, что ребенок проглотил. Либо при них происходит, либо кто-то из старших братьев или сестер подсказывает. Родители должны быть бдительны. С каждым днем жизни ребенок становится более любознательным, ловким и шустрым и берет всё, до чего он может дотянуться. Нужно понимать, что ребенок будет пробовать это на вкус и пытаться проглотить. Все опасные предметы, в том числе мелкие, должны быть убраны.

В сентябре прошлого года НГС рассказывал, как новосибирские врачи спасли двухлетнюю девочку, упавшую с 5-го этажа.

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врачиэндоскопическая операция
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