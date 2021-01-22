Новосибирский врач рассказал, как достают батарейки из детей: 7 снимков того, что может проглотить ваш ребенок

В Новосибирске врачи за последнюю неделю спасли двух малышей, которые проглотили батарейки. Заведующий эндоскопическим отделением Новосибирской областной больницы Евгений Дробязгин рассказал НГС, как часто дети глотают предметы и какие самые неожиданные инородные тела достают специалисты.

— Мы достаем инородные тела у пациентов детского возраста не только из дыхательных путей, из бронхов, но и из пищевода и желудка. По возрасту чаще всего это дети от 6 месяцев до 2–3 лет . Одинаково по количеству — мальчики и девочки. Дети познают мир через рот, и всё, что находится в сфере их досягаемости, то попадает в рот и, как правило, проглатывается. Если говорить об инородных телах дыхательных путей, то это чаще всего какие-то фрагменты пищи, всевозможные орехи, семена подсолнечника, горох. Редко когда это что-то неорганическое — например, скрепка или колпачок от ручки.