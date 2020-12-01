В Новосибирске сворачивает работу один из ковидных госпиталей

В Новосибирске ковидный госпиталь в роддоме
— Госпиталь закрывают с 7 декабря по приказу министерства, — уточнила сотрудница роддома
В гинекологической больнице
— Видимо, вопрос о возвращении больницы к работе будет решаться на днях. Но информация такая есть. Мне кажется, как тогда нас за два дня перепрофилировали в госпиталь, так и в этот раз будет, аналогично. У нас изначально был большой прием — 10–15 человек в сутки, мы быстро заполнились. А неделю вот уже 3–4 человека, вчера вообще только один поступил.
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области вопрос о возвращении ковидных госпиталей к штатному приему оперативно не прокомментировали, корреспондент направил запрос.
Напомним, перепрофилирование небольшого роддома