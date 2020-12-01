1 декабря вторник
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 4/10
usd 76.20
eur 91.20
Тема дняЧто нас ждёт в декабре? Топ новых законов

Все новости

Все новости

В Новосибирске сворачивает работу один из ковидных госпиталей

Сейчас там завершается прием больных с коронавирусом

5 431
36Обсудить

Поделиться

В роддоме <nobr class="_">№ 2</nobr> готовятся к проведению дезинфекции — после этого учреждение сможет вновь принимать рожениц

В роддоме № 2 готовятся к проведению дезинфекции — после этого учреждение сможет вновь принимать рожениц

Поделиться

В Новосибирске ковидный госпиталь в роддоме № 2 на Чехова, 76 возвращается к штатной работе. Аналогичную ситуацию ожидают и в гинекологической больнице № 2 на Перевозчикова, 8. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили на правах анонимности сотрудники этих медучреждений.

— Госпиталь закрывают с 7 декабря по приказу министерства, — уточнила сотрудница роддома № 2. — Сейчас приема больных с коронавирусом нет, дезинфекцию проведем, и роддом будет открыт.

В гинекологической больнице № 2 пояснили, что поступление пациентов с коронавирусом пошло на спад еще полторы недели назад:

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

— Видимо, вопрос о возвращении больницы к работе будет решаться на днях. Но информация такая есть. Мне кажется, как тогда нас за два дня перепрофилировали в госпиталь, так и в этот раз будет, аналогично. У нас изначально был большой прием — 10–15 человек в сутки, мы быстро заполнились. А неделю вот уже 3–4 человека, вчера вообще только один поступил.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области вопрос о возвращении ковидных госпиталей к штатному приему оперативно не прокомментировали, корреспондент направил запрос.

Напомним, перепрофилирование небольшого роддома № 2 в Новосибирске сопровождалось протестной кампанией в соцсетях — роженицы устроили бунт, потребовав от Минздрава отмены этого решения. Медик этого учреждения рассказал, как там готовились к приему первых больных коронавирусом.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскековидный госпиталь
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (36)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...