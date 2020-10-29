Четыре новосибирца умерли от коронавируса — это двое мужчин и две женщины

Оперштаб Новосибирской области сообщил о новых смертях от коронавируса в регионе.



— Скончались еще 4 пациента: мужчины в возрасте 61 года и 82 лет и женщины в возрасте 62 лет и 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 578 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

В отделениях реанимации находятся 126 человек. На ИВЛ — 33 пациента.