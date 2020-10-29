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Четыре новосибирца умерли от коронавируса — это двое мужчин и две женщины

Общее число погибших достигло 578 человек

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На ИВЛ сегодня находятся 33 пациента&nbsp;

На ИВЛ сегодня находятся 33 пациента 

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В Новосибирской области от ковида скончались 4 пациента

Оперштаб Новосибирской области сообщил о новых смертях от коронавируса в регионе.

— Скончались еще 4 пациента: мужчины в возрасте 61 года и 82 лет и женщины в возрасте 62 лет и 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 578 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

В отделениях реанимации находятся 126 человек. На ИВЛ — 33 пациента.

Если вы знаете, кем были умершие и как протекала их болезнь, свяжитесь с нашим дежурным журналистом. Можно анонимно.

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В понедельник, 26 октября, стало известно, что от ковида скончалась 49-летняя медсестра, которая работала в «красной» зоне. Ее сын рассказал, как протекала болезнь.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Ранее мы рассказывали истории других медицинских работников, погибших от коронавируса в Новосибирске. 49-летний патологоанатом больницы № 25 Илья Жарков три недели вскрывал тела умерших от коронавируса пациентов. 68-летняя рентгенолог Неля Щеглова умерла в больнице № 11. Медсестра Наталья Иволга сгорела от вируса за две недели. Ольга Маночкина, которая тоже работала медсестрой, больше двух недель находилась на ИВЛ, но коллегам не удалось ее спасти.

Истории всех медиков — жертв коронавируса читайте в специальном разделе.

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