Четыре новосибирца умерли от коронавируса — это двое мужчин и две женщины

В Новосибирской области от ковида скончались 4 пациента
Оперштаб Новосибирской области сообщил о новых смертях от коронавируса в регионе.
— Скончались еще 4 пациента: мужчины в возрасте 61 года и 82 лет и женщины в возрасте 62 лет и 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 578 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
В отделениях реанимации находятся 126 человек. На ИВЛ — 33 пациента.
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В понедельник, 26 октября, стало известно, что от ковида скончалась
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