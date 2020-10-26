«50% поражение легких»: сын погибшей 49-летней медсестры рассказал, как болела его мать

Как болела медсестра, которая умерла от коронавируса
В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что в Новосибирске от коронавируса скончалась медсестра Елена Владина, которая работала в 11-й больнице, переоборудованной в ковидный госпиталь. Ее сын рассказал, как протекала болезнь.
— Мама вышла на работу в «красную» зону где-то 10–12 сентября, отработала там около 5–6 смен, заболела. Была обнаружена двусторонняя пневмония. 50% поражение легких. Это подтвердила компьютерная томограмма. Болезнь протекала достаточно тяжело, около 23 дней, где-то так, по моим подсчетам. 14 октября мне сообщили, что мамы не стало вечером, — рассказал сын медсестры Евгений.
По словам мужчины, Елена первое время болела дома, однако как только тест подтвердил коронавирусную инфекцию, сын настоял на том, чтобы женщина поехала в госпиталь. Она проходила лечение в больнице № 11 — там же, где до этого работала. Сын уверяет, что у нее не было никаких сопутствующих заболеваний.
— Ничего не было. Для нас это большой шок, потому что не было ни сахарного диабета, ни бронхиальной астмы. Ничего такого, что могло бы повлиять. Да, когда-то у мамы был лишний вес, но в последнее время она очень сильно похудела, — пояснил Евгений.
Елена Владина отработала в Городской клинической больнице № 11 больше 20 лет.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей медсестры.
Две недели назад стало известно о смерти от коронавируса главного врача Новосибирской туберкулезной больницы Михаила Евсина, которому было 58 лет.