«50% поражение легких»: сын погибшей 49-летней медсестры рассказал, как болела его мать

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что в Новосибирске от коронавируса скончалась медсестра Елена Владина, которая работала в 11-й больнице, переоборудованной в ковидный госпиталь. Ее сын рассказал, как протекала болезнь.

— Мама вышла на работу в «красную» зону где-то 10–12 сентября, отработала там около 5–6 смен, заболела. Была обнаружена двусторонняя пневмония. 50% поражение легких. Это подтвердила компьютерная томограмма. Болезнь протекала достаточно тяжело, около 23 дней, где-то так, по моим подсчетам. 14 октября мне сообщили, что мамы не стало вечером, — рассказал сын медсестры Евгений.