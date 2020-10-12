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Умер главврач Новосибирской туберкулезной больницы

Михаилу Евсину было 59 лет

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Михаил Евсин работал в здравоохранении 37 лет

Михаил Евсин работал в здравоохранении 37 лет

Скончался главный врач Новосибирской клинической туберкулезной больницы Михаил Евсин. Ему было 59 лет.

Сообщение о смерти врача появилось на сайте областного Министерства здравоохранения. О причинах смерти не сообщается.

Издание «Сибкрай» сообщает, что Михаил Евсин болел коронавирусом. В пресс-службе Минздрава не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Михаил Сергеевич Евсин родился 17 июня 1962 года в городе Купино Новосибирской области. В 1985 году окончил Новосибирский медицинский институт.

С 13 марта 1997 года работал главврачом областной туберкулезной больницы. Его стаж работы в здравоохранении — 37 лет. Врач высшей квалификационной категории.

— В кризисные 90-е годы Михаил Сергеевич зарекомендовал себя не только как умелый администратор, но и как творческий, коммуникабельный, думающий руководитель, сумевший сохранить кадровый состав, оценить обстановку в трудные для страны годы, выстроить правильную политику развития больницы, продумать постановку новых целей и задач и пути их достижения, — сообщает сайт Минздрава.

Михаил Евсин награжден Почетной грамотой администрации Новосибирской области, 2004 г., Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития РФ, 2007 г., Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области, 2012 г., медалью «За вклад в развитие города Новосибирска», 2016 г., медалью «За вклад в развитие Новосибирской области», 2017 г., «Отличник здравоохранения», 2017 г.

Редакция НГС приносит соболезнования близким, пациентам и коллегам Михаила Евсина.

2 октября стало известно о смерти новосибирского политика Юрия Кувшинова. У него был коронавирус.

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медицинакоронавирус в Новосибирске
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