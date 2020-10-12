Умер главврач Новосибирской туберкулезной больницы

Скончался главный врач Новосибирской клинической туберкулезной больницы Михаил Евсин. Ему было 59 лет.

Сообщение о смерти врача появилось на сайте областного Министерства здравоохранения. О причинах смерти не сообщается.

Издание «Сибкрай» сообщает, что Михаил Евсин болел коронавирусом. В пресс-службе Минздрава не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Михаил Сергеевич Евсин родился 17 июня 1962 года в городе Купино Новосибирской области. В 1985 году окончил Новосибирский медицинский институт.

