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Тема дняПоcледствия коронавируса: истории переболевших

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В Новосибирске от коронавируса скончалась 49-летняя медсестра

Елена Владина работала в ковидном госпитале. О её смерти родственникам стало известно в середине октября

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Женщина работала медсестрой в ГКБ <nobr class="_">№ 11</nobr> — с апреля это учреждение функционирует как ковидный госпиталь

Женщина работала медсестрой в ГКБ № 11 — с апреля это учреждение функционирует как ковидный госпиталь

Имя новосибирской медсестры Елены Владиной, которая работала в ковидном госпитале на базе больницы № 11, появилось в федеральном списке памяти медиков, погибших от коронавируса.

Смерть Елены Владиной НГС подтвердили родственники, а также её коллега.

— Умерла ещё в середине октября, причина смерти — ковид. Жаль, конечно, у Елены остались взрослые дети, — рассказала сотрудница 11-й больницы.

В списке сотрудников больницы № 11 на сайте медучреждения её имя уже не значится.

Всего в списке памяти — 16 погибших от ковида медиков из Новосибирска, из них 7 — медсестры.

Двумя неделями ранее стало известно о смерти от коронавируса главного врача Новосибирской клинической туберкулезной больницы Михаила Евсина — ему было 58 лет.

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