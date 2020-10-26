В Новосибирске от коронавируса скончалась 49-летняя медсестра

Имя новосибирской медсестры Елены Владиной, которая работала в ковидном госпитале на базе больницы
Смерть Елены Владиной НГС подтвердили родственники, а также её коллега.
— Умерла ещё в середине октября, причина смерти — ковид. Жаль, конечно, у Елены остались взрослые дети, — рассказала сотрудница 11-й больницы.
В списке сотрудников больницы
Всего в списке памяти — 16 погибших от ковида медиков из Новосибирска, из них 7 — медсестры.
Двумя неделями ранее стало известно о смерти от коронавируса главного врача Новосибирской клинической туберкулезной больницы Михаила Евсина — ему было