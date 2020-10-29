«Это гадание на кофейной гуще»: разговор с вирусологами о том, когда эпидемия в Новосибирске завершится

В Новосибирской области масочный режим продлили до конца года — это значит, что маску придётся носить как минимум до
Андрей Покровский, вирусолог, директор института медицины и психологии НГУ:
— Факторы, которые привели к росту, очевидны. Во-первых, люди вышли из отпусков, стали активно перемещаться. Школы, вузы, общественный транспорт — там есть контакты. Далеко не все соблюдают те меры, которые рекомендуются. Всё-таки ношение масок существенно снижает процесс передачи вируса, — объясняет ученый.
«Пики», о которых сообщал оперштаб, Андрей Покровский объяснил инкубационным периодом, который есть у вируса. Из-за него заболеваемость возросла через некоторое время после того, как люди стали выходить на работу. По мнению специалиста, такое же количество заболевших будет наблюдаться еще долго.
— Наверное, это будет достаточно длительный процесс. Может, снизится немного, но не думаю, что сильно возрастет. Нам надо ждать вакцину. Насколько я знаю, сейчас идут исследования. Я думаю, что ситуация будет такой меньше года. Вакцины вышли уже, налажено производство. Мне кажется, к весне должно закончиться, трудно прогнозировать. Повторюсь, всё зависит от того, как люди соблюдают требования, — говорит Андрей Покровский.
При этом профессор подчеркнул, что сейчас в Новосибирске, в России и за рубежом создают математические модели развития эпидемиологической ситуации, и все они дают разные результаты.
Сергей Нетёсов, новосибирский вирусолог, молекулярный биолог, доктор биологических наук:
— Дело в том, что любой прогноз зависит только от одного — сколько людей в Новосибирске будут носить маски и как тщательно будут мыть руки. Сколько процентов — столько разных прогнозов. Всё зависит от людей, а не от стихии и предсказаний. Это продлится, пока эпидемия не закончится. Пока не видно конца и края этой ситуации. И, к сожалению, глядя на людей на улице, я не вижу, чтобы они что-то меняли в отношении ношения масок. Поэтому надо не прогнозы делать, а менять поведение людей. Вот начнет большинство носить маски — через две недели число заболевших будет уменьшаться. Если будут так же, как сейчас носить, то будет еще и две недели, и два месяца то же самое, — рассказал Сергей Нетёсов НГС.
Александр Шестопалов, доктор биологических наук, заведующий отделом Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины:
— Я могу сказать одно: у нас нет пиков. Ничего не менялось. Идет примерно одинаковое количество заболевших. Когда это всё закончится? Судя по развитию эпидпроцесса, к которому сейчас добавится грипп, я не хочу быть пророком, но это не раньше конца зимы, — говорит Шестопалов.
По словам специалиста, во время второй волны стало больше тяжелых случаев заболевания. Это могло произойти из-за ухудшения погоды осенью.
— У нас и есть плато, когда у нас каждый день выявляют примерно одно количество человек. Вот если бы было 1500 — это был бы пик. А когда все 140, 180, 160 — это одно и то же. Я информирован, что тяжелых случаев стало больше, это связываю с осенью, с погодой. Как такового скачкообразного роста нет, — добавил Александр Шестопалов.
По мнению международного эксперта, эпидемиолога и инфекциониста Михаила Фаворова, работавшего в США, сама пандемия закончится в
— В том виде, в каком она сейчас, пандемия закончится в
НГС также обращался за комментарием к доктору биологических наук, профессору вирусологии Александру Чепурнову с вопросами о том, сможет ли он поговорить о ситуации с ковидом в Новосибирске, увеличении заболеваемости и выходе на плато. Он ответил кратко: «Это гадание на кофейной гуще. Это не интересно даже обсуждать».
В начале октября, когда число заболевших возросло с 55 до 85, вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, чем вызван этот рост. В середине месяца специалисты дали прогноз о том, к какому времени Новосибирск сможет выйти на плато по ковиду.