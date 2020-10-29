«Это гадание на кофейной гуще»: разговор с вирусологами о том, когда эпидемия в Новосибирске завершится

— Факторы, которые привели к росту, очевидны. Во-первых, люди вышли из отпусков, стали активно перемещаться. Школы, вузы, общественный транспорт — там есть контакты. Далеко не все соблюдают те меры, которые рекомендуются. Всё-таки ношение масок существенно снижает процесс передачи вируса, — объясняет ученый.

«Пики», о которых сообщал оперштаб, Андрей Покровский объяснил инкубационным периодом, который есть у вируса. Из-за него заболеваемость возросла через некоторое время после того, как люди стали выходить на работу. По мнению специалиста, такое же количество заболевших будет наблюдаться еще долго.

— Наверное, это будет достаточно длительный процесс. Может, снизится немного, но не думаю, что сильно возрастет. Нам надо ждать вакцину. Насколько я знаю, сейчас идут исследования. Я думаю, что ситуация будет такой меньше года. Вакцины вышли уже, налажено производство. Мне кажется, к весне должно закончиться, трудно прогнозировать. Повторюсь, всё зависит от того, как люди соблюдают требования, — говорит Андрей Покровский.