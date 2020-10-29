В Новосибирской области коронавирус нашли у 178 человек

В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 178 человек.
— По данным оперативного штаба на утро
В больницах с подтвержденным ковидом и подозрением на него находятся 3943 пациента.
— Госпитализирован всего 71 ребенок, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1449 пациентов, — добавили в оперштабе.
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Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что быстрое развитие второй волны коронавируса стало сюрпризом для региона. Коечный фонд в этот период пришлось увеличить в два раза.
Также стало известно, что клинику НИИТО планируют перепрофилировать в ковидный госпиталь. Министр здравоохранения НСО рассказал, при каких обстоятельствах это может произойти.