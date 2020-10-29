В Новосибирской области коронавирус нашли у 178 человек

В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 178 человек.



— По данным оперативного штаба на утро 29 октября , в регионе выявлено 16 939 случаев COVID-19 (+178 за сутки), в том числе у 1077 детей. 14 088 пациентов выздоровели (+164 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

В больницах с подтвержденным ковидом и подозрением на него находятся 3943 пациента.

— Госпитализирован всего 71 ребенок, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1449 пациентов, — добавили в оперштабе.