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В Новосибирской области коронавирус нашли у 178 человек

В больницах сейчас лежат 3943 пациента

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В больницах сейчас находятся 3943 новосибирца

В больницах сейчас находятся 3943 новосибирца

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В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 178 человек.

— По данным оперативного штаба на утро 29 октября, в регионе выявлено 16 939 случаев COVID-19 (+178 за сутки), в том числе у 1077 детей. 14 088 пациентов выздоровели (+164 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

В больницах с подтвержденным ковидом и подозрением на него находятся 3943 пациента.

— Госпитализирован всего 71 ребенок, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1449 пациентов, — добавили в оперштабе.

Если вы заболели коронавирусом второй раз или знаете человека, у которого снова обнаружили ковид, сообщите об этом в редакцию.

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Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что быстрое развитие второй волны коронавируса стало сюрпризом для региона. Коечный фонд в этот период пришлось увеличить в два раза.

Также стало известно, что клинику НИИТО планируют перепрофилировать в ковидный госпиталь. Министр здравоохранения НСО рассказал, при каких обстоятельствах это может произойти.

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