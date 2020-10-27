Клинику НИИТО хотят перепрофилировать под ковидных больных

Клинику НИИТО в Новосибирске хотят перепрофилировать в ковидный госпиталь. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил министр здравоохранения Констанин Хальзов.
— У нас есть предварительная договоренность о перепрофилировании клиники ННИИТО. Уже в начале ноября, в случае сохранения той эпидситуации, которая сегодня на территории региона, перепрофилируем клинику ННИИТО, — сказал министр.
Как сообщили в пресс-службе ННИИТО, распоряжения о перепрофилировании они еще не получали:
— Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна — учреждение, подведомственное Минздраву РФ. Если институт получит соответствующее распоряжение министерства — тогда в учреждении немедленно начнется процесс перепрофилирования, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе ННИИТО.
Также министр добавил, что уже полностью готова к перепрофилированию клиника СОМЦ ФМБА — осталось дождаться разрешения из Москвы. О перепрофилировании «Сибирского окружного медицинского центра» под ковидный госпиталь министр здравоохранения Новосибирской области сообщал еще на прошлой неделе. Скорее всего, туда будут переводить пациентов средней степени тяжести на долечивание.