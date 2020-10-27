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Клинику НИИТО хотят перепрофилировать под ковидных больных

Перепрофилирование больницы планируют в ноябре

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К перепрофилированию уже полностью готова и другая клиника,&nbsp;СОМЦ ФМБА&nbsp;

К перепрофилированию уже полностью готова и другая клиника, СОМЦ ФМБА 

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Клинику НИИТО в Новосибирске хотят перепрофилировать в ковидный госпиталь. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил министр здравоохранения Констанин Хальзов.

— У нас есть предварительная договоренность о перепрофилировании клиники ННИИТО. Уже в начале ноября, в случае сохранения той эпидситуации, которая сегодня на территории региона, перепрофилируем клинику ННИИТО, — сказал министр.

Как сообщили в пресс-службе ННИИТО, распоряжения о перепрофилировании они еще не получали:

— Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна — учреждение, подведомственное Минздраву РФ. Если институт получит соответствующее распоряжение министерства — тогда в учреждении немедленно начнется процесс перепрофилирования, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе ННИИТО.

Также министр добавил, что уже полностью готова к перепрофилированию клиника СОМЦ ФМБА — осталось дождаться разрешения из Москвы. О перепрофилировании «Сибирского окружного медицинского центра» под ковидный госпиталь министр здравоохранения Новосибирской области сообщал еще на прошлой неделе. Скорее всего, туда будут переводить пациентов средней степени тяжести на долечивание.

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