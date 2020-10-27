Андрей Травников назвал сюрпризом стремительность развития второй волны коронавируса

В Новосибирской области количество коек для больных ковидом экстренно увеличили до 5000. Это связано с тем, что во время второй волны число заболевших резко возросло.
— Сюрпризом стала стремительность развития второй волны, причем повсеместно. Для примера могу сказать: если первая волна фактически поднималась два месяца и была возможность развернуть
Сейчас для заболевших организовано
Также за лето увеличилось количество лабораторий, которые проводят тесты на ковид, — сейчас их 17. За один день проводят
НГС вёл онлайн-трансляцию с выступления губернатора. Вы можете почитать на нашем сайте, что ещё говорил Андрей Травников о ситуации с коронавирусом в регионе.
Сегодня, 27 октября, стало известно, что в куйбышевской больнице пациентов размещали прямо на лестничных пролётах. В самом учреждении объяснили, почему так получилось.