Андрей Травников назвал сюрпризом стремительность развития второй волны коронавируса

В Новосибирской области количество коек для больных ковидом экстренно увеличили до 5000. Это связано с тем, что во время второй волны число заболевших резко возросло.

— Сюрпризом стала стремительность развития второй волны, причем повсеместно. Для примера могу сказать: если первая волна фактически поднималась два месяца и была возможность развернуть 2000 коек , то осенью с 18 сентября за 3 недели фактически были вынуждены перепрофилировать в два раза больше, — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире на официальной странице правительства в соцсети «ВКонтакте» сегодня, 27 октября .