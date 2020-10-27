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Андрей Травников назвал сюрпризом стремительность развития второй волны коронавируса

Недавно были выделены деньги на дополнительные лаборатории, которые проводят тесты

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Количество коек выросло в два раза

Количество коек выросло в два раза

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В Новосибирской области количество коек для больных ковидом экстренно увеличили до 5000. Это связано с тем, что во время второй волны число заболевших резко возросло.

— Сюрпризом стала стремительность развития второй волны, причем повсеместно. Для примера могу сказать: если первая волна фактически поднималась два месяца и была возможность развернуть 2000 коек, то осенью с 18 сентября за 3 недели фактически были вынуждены перепрофилировать в два раза больше, — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире на официальной странице правительства в соцсети «ВКонтакте» сегодня, 27 октября.

СЮЖЕТ

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Сейчас для заболевших организовано 5000 коек в регионе. Губернатор подчеркнул, что ситуация стабилизирована, но остаётся напряжённой.

Также за лето увеличилось количество лабораторий, которые проводят тесты на ковид, — сейчас их 17. За один день проводят 4000–5000 анализов. Правительство выделило средства на дополнительные лаборатории, которые позволят увеличить количество тестирований ещё на 5000.

НГС вёл онлайн-трансляцию с выступления губернатора. Вы можете почитать на нашем сайте, что ещё говорил Андрей Травников о ситуации с коронавирусом в регионе.

Сегодня, 27 октября, стало известно, что в куйбышевской больнице пациентов размещали прямо на лестничных пролётах. В самом учреждении объяснили, почему так получилось.

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