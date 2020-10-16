Когда мы выйдем на плато второй волны ковида? Новосибирские учёные не согласны друг с другом

Новосибирские эксперты рассказали о плато по коронавирусу
Плато второй волны коронавируса может начаться в ноябре, считает Александр Шестопалов, доктор биологических наук, руководитель отдела Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. По мнению вирусолога, доктора биологических наук Сергея Нетёсова, точную дату назвать пока нельзя.
— Возможно, где-то к концу ноября произойдет выход на плато. Кто слабее, переболеют, остальные адаптируются к зиме, произойдет своего рода переключение иммунитета, — рассказал Александр Шестопалов агентству «Интерфакс».
По мнению Сергея Нетёсова, подъём заболеваемости связан с тем, что многие не носят маски. Это может привести к росту заболеваемости.
— У меня нет данных по плато, могу объяснить почему. Подъем обусловлен тем, что население очень слабо носит маски. Более того, можно сказать, что люди пока что игнорируют призывы к их ношению. Пока такое будет, никакого плато у нас не ожидается. Я аргументирую свою позицию тем, что я не вижу сдвигов в проценте людей, которые носят маски, поэтому я не могу предвидеть сроки появления плато. Если люди и дальше так будут относиться к ношению масок, то заболеваемость увеличится, а как сильно — трудно предсказать, — сообщил Сергей Нетёсов НГС.
В конце сентября специалист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная дала прогноз, что Россия выйдет на плато к началу ноября.
Напомним, что министр здравоохранения Константин Хальзов сообщал о том, что Новосибирск прошёл плато по коронавирусу в конце июля. Сегодня,