16 октября пятница
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 4/10
usd 77.95
eur 91.45
Тема дняНовый антирекорд по COVID-19

Все новости

Все новости

Когда мы выйдем на плато второй волны ковида? Новосибирские учёные не согласны друг с другом

Статистика может зависеть от того, носят ли люди маски

2 770
49Обсудить

Поделиться

Если новосибирцы не будут носить маски, то число заболевших может возрасти

Если новосибирцы не будут носить маски, то число заболевших может возрасти

Новосибирские эксперты рассказали о плато по коронавирусу

Плато второй волны коронавируса может начаться в ноябре, считает Александр Шестопалов, доктор биологических наук, руководитель отдела Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. По мнению вирусолога, доктора биологических наук Сергея Нетёсова, точную дату назвать пока нельзя.

— Возможно, где-то к концу ноября произойдет выход на плато. Кто слабее, переболеют, остальные адаптируются к зиме, произойдет своего рода переключение иммунитета, — рассказал Александр Шестопалов агентству «Интерфакс».

По мнению Сергея Нетёсова, подъём заболеваемости связан с тем, что многие не носят маски. Это может привести к росту заболеваемости.

— У меня нет данных по плато, могу объяснить почему. Подъем обусловлен тем, что население очень слабо носит маски. Более того, можно сказать, что люди пока что игнорируют призывы к их ношению. Пока такое будет, никакого плато у нас не ожидается. Я аргументирую свою позицию тем, что я не вижу сдвигов в проценте людей, которые носят маски, поэтому я не могу предвидеть сроки появления плато. Если люди и дальше так будут относиться к ношению масок, то заболеваемость увеличится, а как сильно — трудно предсказать, — сообщил Сергей Нетёсов НГС.

В конце сентября специалист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная дала прогноз, что Россия выйдет на плато к началу ноября.

Напомним, что министр здравоохранения Константин Хальзов сообщал о том, что Новосибирск прошёл плато по коронавирусу в конце июля. Сегодня, 16 октября, в регионе зафиксировали рекордное число заболевших, также стало известно, что от ковида умерли ещё шесть пациентов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

вирусологплатокоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (49)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!