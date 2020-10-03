Вернётся ли весенний пик? Новосибирский вирусолог объяснил рост числа пациентов с ковидом

— Ежедневная заболеваемость COVID-19 в последние дни растёт почти во всех регионах, включая Новосибирск и Новосибирскую область, — это правда. Причины роста понятны. Во-первых, дело в том, что люди вернулись из мест отдыха, где они практически не носили маски. И часть из них привезла этот вирус в скрытом или явном виде. Во-вторых, разрешены занятия в школах, университетах, колледжах — это кардинально изменило характер общения людей и это кардинально увеличило интенсивность путей и объемы общения людей. При этом маски носят далеко не все, что приводит к тому, что вирус начинает более интенсивно распространяться, а значит, и растёт заболеваемость, — объясняет вирусолог Сергей Нетёсов.

Вирусолог уверен, что несоблюдение масочного режима является главной причиной ухудшающейся динамики по коронавирусу в регионе. Вирусолог считает, что защитные маски необходимо носить даже на улице.

— Поэтому прогноз на будущее зависит от поведения людей: как они будут вести себя в ближайшем будущем в отношении ношения масок и мытья рук. Если мы не изменим своего поведения, то у нас будет продолжаться рост заболеваемости. Если люди вообще не будут носить маски, то у нас будет такой пик заболеваемости, какой был весной, если даже не больше. Если все будут носить маски и мыть руки после касания предметов общего пользования, то у нас заболеваемость пойдет на спад, — говорит вирусолог.