Вернётся ли весенний пик? Новосибирский вирусолог объяснил рост числа пациентов с ковидом

Новосибирский вирусолог объяснил причину роста числа заболевших COVID-19
В Новосибирской области стало увеличиваться ежедневное число заразившихся коронавирусом. Накануне, 2 октября, в НСО зарегистрировали 85 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, при этом, например, 21 сентября в регионе фиксировали только 55 новых случаев коронавируса. Вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетёсов рассказал, из-за чего в Новосибирской области стал увеличиваться этот показатель и в каком случае регион может вернуться к весеннему пику.
Сергей Викторович Нетёсов — новосибирский вирусолог, молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета.
Почему динамика по коронавирусу ухудшается
— Ежедневная заболеваемость COVID-19 в последние дни растёт почти во всех регионах, включая Новосибирск и Новосибирскую область, — это правда. Причины роста понятны. Во-первых, дело в том, что люди вернулись из мест отдыха, где они практически не носили маски. И часть из них привезла этот вирус в скрытом или явном виде. Во-вторых, разрешены занятия в школах, университетах, колледжах — это кардинально изменило характер общения людей и это кардинально увеличило интенсивность путей и объемы общения людей. При этом маски носят далеко не все, что приводит к тому, что вирус начинает более интенсивно распространяться, а значит, и растёт заболеваемость, — объясняет вирусолог Сергей Нетёсов.
Вирусолог уверен, что несоблюдение масочного режима является главной причиной ухудшающейся динамики по коронавирусу в регионе. Вирусолог считает, что защитные маски необходимо носить даже на улице.
— Поэтому прогноз на будущее зависит от поведения людей: как они будут вести себя в ближайшем будущем в отношении ношения масок и мытья рук. Если мы не изменим своего поведения, то у нас будет продолжаться рост заболеваемости. Если люди вообще не будут носить маски, то у нас будет такой пик заболеваемости, какой был весной, если даже не больше. Если все будут носить маски и мыть руки после касания предметов общего пользования, то у нас заболеваемость пойдет на спад, — говорит вирусолог.
Почему нужно ходить в маске на улице
— Если вы проходите на расстоянии менее 1,5 метра от людей, то маска нужна. При ветре опасное для распространения вируса расстояние достигает 3 метров от ближайшего человека, поэтому маску надо носить при ветре вообще везде.
Также он напомнил о важности надевания масок на нос.
— Нос — это первичное место, куда попадает вирус. Во-первых, большинство людей в основном дышит носом, и это правильно, потому что при этом отфильтровывается много загрязнений до поступления воздуха в трахею. В носу расположена сетка нервов, которая непосредственно улавливает не только запахи, но и вирусы на неё попадают. Если у человека пропадает обоняние, а насморка нет, то это в первую очередь означает, что у человека поражены носовые нервы, и это случается не только при поражении коронавирусом, но и при некоторых других вирусных инфекциях.
Стоит ли теперь закрывать учебные заведения
Учёный также прокомментировал необходимость перевода детей на дистанционное обучение, как это сделал недавно Сергей Собянин в Москве, отправив на длительные каникулы всех школьников столицы. По мнению учёного, эта мера неэффективна — она не затормозит роста числа новых заболевших.
— Надо сказать, что в Европе закрытие школ почти не уменьшило заболеваемость. Дело в том, что большинство детей, да и вообще молодёжи этот вирус переносит либо бессимптомно, либо со слабыми симптомами. И большинство из них даже не идёт в больницу. Но при этом они вирус распространяют. Получается, что в школе они перестают общаться, но они продолжают гулять и общаться во дворе. А какая разница? Поэтому, я считаю, необоснованное закрытие школ — это не очень эффективная мера. Ношение масок — это эффективная мера. Но есть такие учреждения и коммерческие компании, в которых сотрудники очень тесно работают между собой. Если в них внутри не введён жесткий масочный режим, то там будут очаги и места распространения инфекции, — добавил вирусолог.
Ношение масок может снизить не только скорость распространения коронавирусной инфекции, но и уровень заболеваемости сезонными вирусными инфекциями, в числе которых ОРВИ и грипп.
— Давно известно, что есть эпидсезоны острых респираторных инфекций, и они начинаются с первой декады ноября. Тогда погодные условия, конечно, вступают в силу, и в первую очередь — из-за уменьшения ультрафиолетового излучения: небо очень часто закрыто облаками, и вирусы намного дольше живут на всех поверхностях. Кроме того, люди начинают проводить гораздо больше времени в закрытых помещениях. Соответственно, растёт общение. И, если нет масок, люди будут заболевать. Что интересно, в этом сезоне благодаря ношению масок уровень заболеваемости обычной ОРВИ упал в 2–3 раза. Ведь маски защищают не только от коронавируса, но и от всей группы острых респираторных инфекций, — уточнил Сергей Нетёсов.
В Новосибирске снова открываются ковидные госпитали — вновь пациентов с коронавирусом начала принимать больница № 25. В пресс-службе больницы рассказали, что за первый день работы в больницу были госпитализированы 84 пациента — всего в госпитале 200 коек.
Также стало известно, что в Новосибирскую область пока поступило только 42 дозы вакцины от коронавируса (данные на 1 октября).