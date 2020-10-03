В Новосибирской области снизилась смертность от коронавируса — статистика Росстата

В августе от коронавируса в НСО умерло в два раза меньше людей
Росстат раскрыл число погибших жителей Новосибирской области, которые умерли от коронавируса в августе. Данные опубликованы на сайте Федеральной службы государственной статистики.
Так, в августе коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 98 новосибирцев, причём у всех он был идентифицирован (в июле жертвами ковида стало 200 человек). Кроме того, у 15 погибших
При этом смертность в Новосибирской области в целом выросла. В этом августе умерло на 343 человека больше, чем в прошлом:
Последние несколько дней заболеваемость коронавирусом в регионе растёт — за последние сутки выявлено 85 новых случаев. На днях власти приняли решение снова открыть закрытый ковидный госпиталь.