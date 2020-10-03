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Тема дняУмер новосибирский политик. У него был ковид

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В Новосибирской области снизилась смертность от коронавируса — статистика Росстата

В августе в регионе умерло 98 человек с этим диагнозом

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Но общая смертность выросла

Но общая смертность выросла

В августе от коронавируса в НСО умерло в два раза меньше людей

Росстат раскрыл число погибших жителей Новосибирской области, которые умерли от коронавируса в августе. Данные опубликованы на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Так, в августе коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 98 новосибирцев, причём у всех он был идентифицирован (в июле жертвами ковида стало 200 человек). Кроме того, у 15 погибших COVID-19 не стал основной причиной смерти, но существенно повлиял на ухудшение состояния, а у 28 — не оказал особого влияния.

При этом смертность в Новосибирской области в целом выросла. В этом августе умерло на 343 человека больше, чем в прошлом: 3281 и 2938 человек соответственно.

Последние несколько дней заболеваемость коронавирусом в регионе растёт — за последние сутки выявлено 85 новых случаев. На днях власти приняли решение снова открыть закрытый ковидный госпиталь.

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росстаткоронавирус в Новосибирске
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