В Новосибирской области снизилась смертность от коронавируса — статистика Росстата

При этом смертность в Новосибирской области в целом выросла. В этом августе умерло на 343 человека больше, чем в прошлом: 3281 и 2938 человек соответственно.

Последние несколько дней заболеваемость коронавирусом в регионе растёт — за последние сутки выявлено 85 новых случаев. На днях власти приняли решение снова открыть закрытый ковидный госпиталь.