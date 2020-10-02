Заболеваемость растёт: в НСО выявили 85 новых случаев коронавируса и ещё три смерти от ковида

Ещё три человека умерли от коронавируса в Новосибирской области
В Новосибирской области выявили ещё 85 новых случаев ковида, сообщили в оперштабе региона.
— На утро 2 октября в регионе выявлено 13 314 случаев COVID-19 (+85 за минувшие сутки), в том числе у 797 детей. 12 064 пациента выздоровели (+42 за сутки). Скончались ещё три пациента: мужчины в возрасте 61 и 94 лет и женщина в возрасте 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 457 человек, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.
В отделениях реанимации находится 51 человек. На ИВЛ — 10 пациентов. Госпитализированы 33 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1708. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 609 пациентов.
В Новосибирске снова открываются ковидные госпитали — вновь пациентов с коронавирусом начала принимать больница № 25. Об этом вчера сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на брифинге.
Также стало известно, что в Новосибирскую область пока поступило только 42 дозы вакцины от коронавируса (данные на 1 октября).