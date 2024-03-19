«Стекло попало в глаз»: у трамвая на Маркса оборвало провода — очевидцы говорят о разбитом окне и пострадавших

В Новосибирске вечером 18 марта произошел инцидент с участием трамвая. Как сообщил читатель НГС Евгений, на площади Маркса произошел обрыв контактной сети, и трос разбил окно вагона, ранив пассажиров.
— В 7 вечера на 18-м маршруте вагон, заезжая на кольцо площади Маркса со стороны улицы Блюхера, оборвал контактную сеть. Несущий трос оборвался и улетел в окно вагона, разбив его. Пострадали двое, парень и девушка, парню попало стекло в глаз, — рассказал мужчина.
Как отметил сибиряк, из-за ДТП на участке образовалась пробка.
В отделе пропаганды городского ГИБДД сообщили, что уточняют информацию. В новосибирском «Горэлектротранспорте» отказались комментировать инцидент и попросили обращаться в мэрию. Корреспондент НГС направил запрос в муниципалитет. В региональном Минздраве пока тоже не прокомментировали ситуацию.
Сегодня утром на остановке «Новосибирск-Западный» произошел обрыв контактной сети. Из-за этого встали трамваи.