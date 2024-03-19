Трамваи встали, не доезжая до площади Труда — что произошло

В Новосибирске трамваи собрались на остановке «Новосибирск-Западный». Об этом в редакцию НГС сообщила читательница. Инцидент произошел сегодня, 19 марта, около 08:00.
У многих новосибирцев из-за этого возникли проблемы с тем, чтобы добраться до работы.
По данным карты ЦУГАЭТ, сейчас на месте собралось как минимум пять трамваев маршрутов № 8, 15, 18. В диспетчерской горожанам отвечают, что возникла проблема с контактной сетью. Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска.
Через 6 лет в Новосибирске могут появиться новые трамвайные пути, которые пройдут до жилмассивов Снегири и Родники. В этом году власти планируют приступить к корректировке экономического обоснования линии.