Как могут пройти трамвайные пути до жилмассивов Снегири и Родники — по плану, линию построят через 6 лет

Через 6 лет в Новосибирске могут появиться новые трамвайные пути, которые пройдут до жилмассивов Снегири и Родники. В этом году власти планируют приступить к корректировке экономического обоснования линии.
Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии города, трамвайные пути пройдут от конечного остановочного пункта «Сосновый бор» до удаленных районов Калининского района, в частности, Родников и Снегирей. Строительство линии предусмотренно программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2030 года.
Предварительный маршрут внесли в Генеральный план города до 2030 года и проекты планировок территории. Согласно схемам, трамвайные пути пройдут от улицы Учительской вдоль новой проектируемой дороги (по улице Учительской от улицы Богдана Хмельницкого до пересечения с улицей Объединения). Там же появится депо. В промзоне Калининского района также пройдет трамвай по проектируемой Ельцовской магистрали. Далее линия пройдет вдоль улицы Краузе, где появится пересадочный узел «Родники».
Ранее врио мэра Олег Клемешов объяснил, что строительству мешают железнодорожные переезды, убрать их нельзя из-за того, что ветки необходимы для работы предприятий Калининского района.
Ранее стал известно о планах построить новые трамвайные пути от остановки «Юго-западный жилмассив» до остановки «Молкомбинат». Завершить работы хотят до 2030 года.