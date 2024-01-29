Планы на шесть лет вперед. В Новосибирске построят новые трамвайные пути — они соединят два района

В Ленинском и Кировском районах Новосибирска построят новые трамвайные пути от остановки «Юго-западный жилмассив» до остановки «Молкомбинат». Об этом редакции НГС сообщили в пресс-центре мэрии.
Согласно проекту планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города, планируется построить линию трамвая по улицам Петухова, Связистов и Хилокской. Завершить работы хотят до 2030 года.
— Точный створ указанной трамвайной линии будет определен только по результатам проектирования и согласован с проектом многоуровневой транспортной развязки на пересечении улиц Троллейная, Связистов и Хилокская в рамках проекта магистрали непрерывного движения «Южный транзит», — сообщили НГС в департаменте транспорта.
Точную схему маршрута определят позже, власти планируют строительство с учетом продления Ленинской линии метрополитена до станции «Троллейная».
Новые трамвайные пути, по данным дептранса, свяжут жилую и промышленную часть Кировского и Ленинского районов, разгрузят улицу Сибиряков-Гвардейцев и пересадочный узел площадь Карла Маркса. Кроме того, повысится надежность трамвайной сети левого берега за счет дублирующих связей, также сформируется транспортно-пересадочный узел «Клещиха» с маршрутами городской железной дороги и трамвая.
Разработка проектно-сметной документации на строительство участка планируется совместно с проектированием магистрали «Южный транзит». Объем финансирования для проектирования и строительства линии определят по результатам проектных работ.
Ранее врио мэра Новосибирска Олег Клемешов отметил, что город уже получил шесть новых трамваев, скоро приедут еще четыре.