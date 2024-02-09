Трамвайные пути могут продлить до жилмассивов Снегири и Родники — что мешает им сейчас

В Новосибирске прорабатывают вопрос о строительстве трамвайных путей до жилмассивов Снегири и Родники. Пути могут проложить от улицы Учительской до Краузе. Об этом сообщил врио мэра Олег Клемешов в эфире радио «Городская волна».
— Есть проблема с железнодорожными переездами, эти ветки, к сожалению, не уберешь. Мы запрашивали у РЖД информацию о возможности убрать ветки, пробить створ, чтобы улучшить транспортную доступность. Но ветки востребованы и обеспечивают функционал предприятий Калининского района, — объяснил глава города.
По словам Олега Клемешова, работы ведутся, планы сформированы, их попытаются реализовать. НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать о планах по продлению подробнее.
Также врио мэра рассказал, что в этом году хотят обновить 2,5 километра трамвайных линий на улице Мира. Сейчас специалисты работают над проектом ремонта ветки на Связистов и Широкой.
Ранее стал известно о планах построить новые трамвайные пути от остановки «Юго-западный жилмассив» до остановки «Молкомбинат». Завершить работы хотят до 2030 года.