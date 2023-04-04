В Новосибирске подсчитали число затопленных дорог и домов

В Новосибирске за неделю затопило более 100 территорий талыми водами. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко.
С 26 марта по 4 апреля из-за таяния снега подтопило придомовые территории, частный сектор и проезжую часть.
— Всего 115 случаев подтопления из них 11 многоквартирных домов, 85 частных домов и 19 проезжих частей, — отметил Сергей Куценко.
Все подтопления устранили, работы проводили вместе с главами администраций. Сейчас в зоне наибольшего риска, по словам начальника департамента, находятся склоны, стоки, низины, подвалы и хозпостройки частного сектора.
Мэр Новосибирска поручил департаменту следить за уровнем воды в грунтовых водах, малых реках.
28 марта затопило улицы в микрорайоне Уютном коттеджного поселка Озерный. После случившегося на место приехали сотрудники МЧС.